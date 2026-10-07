مشاوران مبعوث؛ پیشگامان هدایت آگاهانه و انتخاب رشته کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سمیه سادات ابراهیمی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت: این حرکت تخصصی که با هدف دسترسی آسان و بی‌واسطه دانش آموزان و داوطلبان کنکور به مشاوران مجرب طراحی شده است، با استقبال پرشور خانواده‌ها در میادین و نقاط پرتردد شهر همراه بوده است.

ابراهیمی با اشاره به انگیزه والای همکاران اظهار داشت: در روزهایی که داوطلبان و اولیای آنان در یکی از حساس‌ترین مقاطع زندگی خود با پرسش‌های بی‌شمار روبه‌رو هستند، مشاوران آموزش و پرورش با تکیه بر احساس مسئولیت حرفه‌ای و تعهد قلبی خود، داوطلبانه به میدان خدمت آمده‌اند. این حضور صمیمانه، نه یک الزام اداری، بلکه برخاسته از دغدغه‌مندی همکاران برای همراهی با خانواده‌ها و ایجاد آرامش و اطمینان برای دانش‌آموزان در مسیر انتخاب رشته است.

وی افزود: در این میزهای خدمت انتخاب رشته کنکور، مشاوران مجرب ضمن ارزیابی علایق و استعدادهای داوطلبان، راهنمایی‌های لازم پیرامون ضوابط دقیق انتخاب رشته، اولویت‌بندی کدرشته‌ها و پیشگیری از خطاهای رایج در تصمیم‌گیری را به‌صورت چهره‌به‌چهره ارائه می‌دهند. نگاه ما در این پویش، ارائه خدمتی علمی و آرامش‌بخش است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل عدم دسترسی به مشاور متخصص، از مسیر واقعی استعدادهای خود دور نماند.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه این اقدام نماد پیوند جامعه تعلیم و تربیت با مردم‌مبعوث است، تصریح کرد: همکاران ما در پویش مشاوران مبعوث، با کلامی همدلانه در کنار خانواده‌ها ایستاده‌اند تا به جای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، انتخابی مبتنی بر آگاهی و واقع‌بینی رقم بخورد. این حضور، تصویر زیباتری از رسالت اجتماعی دستگاه تعلیم و تربیت ترسیم می‌کند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی ضمن دعوت از خانواده‌ها برای بهره‌مندی از این فرصت ارزشمند، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی مکان‌ها و زمان‌بندی استقرار میزهای خدمت در تمامی مناطق، از طریق کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش انجام شده است و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به میادین و نقاط تعیین‌شده، از راهنمایی تخصصی مشاوران متعهد این پویش بهره‌مند شوند.