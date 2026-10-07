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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

مظفری:کارگروه مشورتی نخبگان خراسان رضوی تشکیل می‌شود

مظفری:کارگروه مشورتی نخبگان خراسان رضوی تشکیل می‌شود

مشهد- استاندار خراسان رضوی از تشکیل کارگروه مشورتی نخبگان استان خبر داد که هر دو هفته یک‌بار مسائل و موضوعات استان را بررسی و برای حل آن‌ها پیشنهاد ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با نخبگان علمی استان به مناسبت روز ملی نخبگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخبگان سرمایه‌های اصلی جامعه ما هستند و نتیجه پژوهش‌ها، تجربیات و ایده‌های آنان ظرفیت فوق‌العاده بزرگی برای استان و کشور است.

استاندار خراسان رضوی افزود: قرار بر این شد که نخبگان در قالب یک کارگروه مشورتی در استانداری مستقر شوند. این کارگروه با مسئولیت رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی که دستیار علمی استاندار نیز هست، حداقل هر دو هفته یک‌بار با حضور جمعی حدود ۵۰ نفر از نخبگان، مسائل و موضوعات استان را مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

وی تصریح کرد: هر موضوعی که قابلیت اجرا در استان داشته باشد، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند و من حتماً آن را به عنوان دستورالعمل یا ابلاغیه ابلاغ می‌کنم. همچنین موضوعاتی که جنبه ملی دارند و باید در تهران پیگیری شوند، به صورت مشترک پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6971012

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