  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

لزوم تقویت بخش خصوصی در حوزه درمان خراسان جنوبی

لزوم تقویت بخش خصوصی در حوزه درمان خراسان جنوبی

بیرجند- نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس گفت: بخش خصوصی در حوزه درمان باید در خراسان جنوبی تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه تأمین تجهیزات پزشکی استان از استاندار خراسان جنوبی خواست از هر کاری که برای تقویت بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان استان می‌تواند انجام دهد، فروگذار نکند تا با برطرف شدن محدودیت‌هایی که در حال حاضر برای فعالیت این بخش وجود دارد، کار ماندگاری در کشور انجام شود.

وی در ادامه تأکید کرد: با حضور مردم در اجتماعات شبانه، استکبار جهانی در جنگ با ملت ایران شکست خواهد خورد.

اسحاقی، نماینده شهرستان‌های قاینات و زیرکوه نیز در ادامه این مراسم تأکید کرد: آنچه که امروز موجب افتخار ما است، حضور مقتدرانه مردم در میادین، رهبری آگاهانه، برنامه‌ریزی نیروهای مسلح، ارائه خدمات توسط نظام سلامت با وجود مطالبات و اتحاد و انسجام موجود بین قوای سه‌گانه است.

کد مطلب 6971064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها