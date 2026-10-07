لزوم تقویت بخش خصوصی در حوزه درمان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه تأمین تجهیزات پزشکی استان از استاندار خراسان جنوبی خواست از هر کاری که برای تقویت بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان استان می‌تواند انجام دهد، فروگذار نکند تا با برطرف شدن محدودیت‌هایی که در حال حاضر برای فعالیت این بخش وجود دارد، کار ماندگاری در کشور انجام شود.

وی در ادامه تأکید کرد: با حضور مردم در اجتماعات شبانه، استکبار جهانی در جنگ با ملت ایران شکست خواهد خورد.

اسحاقی، نماینده شهرستان‌های قاینات و زیرکوه نیز در ادامه این مراسم تأکید کرد: آنچه که امروز موجب افتخار ما است، حضور مقتدرانه مردم در میادین، رهبری آگاهانه، برنامه‌ریزی نیروهای مسلح، ارائه خدمات توسط نظام سلامت با وجود مطالبات و اتحاد و انسجام موجود بین قوای سه‌گانه است.