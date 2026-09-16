هاشمی: دستور وزارت نفت روی زمین نماند؛ صف سوخت بیرجند باید جمع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار کرد: بسیاری از تلاش‌هایی که طی ماه‌های گذشته انجام شده، سال آینده به نتیجه خواهد رسید و امیدواریم مردم استان ثمره این پیگیری‌ها را ببینند.

وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان استان و بخش خصوصی افزود: در حوزه انرژی، مشکلات ایجادشده موجب شد همه مجموعه‌ها پای کار بیایند و این همدلی و هم‌افزایی ارزشمند بود.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه سوخت گفت: در این زمینه سه سؤال کارشناسی از وزیر نفت مطرح کرده‌ایم و موضوعات مختلفی را نیز در جلسات با مسئولان وزارت نفت پیگیری کرده‌ایم.

وی افزود: اساس مشکل خراسان جنوبی در حوزه سوخت این است که انتقال سوخت از طریق تانکرها انجام می‌شود و اگر در آینده خط انتقال سوخت ایجاد نشود، این مشکل همچنان وجود خواهد داشت.

هاشمی بیان کرد: بر اساس دستورهای صادرشده، شهرهای بیرجند، قاین، طبس، فردوس، سرایان و درمیان نباید در فهرست محدودیت‌های سوخت قرار بگیرند و این موضوع را از نظر حقوقی نیز بررسی کرده‌ام و مبنایی برای اعمال چنین محدودیتی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: محدودیت‌های مرزی باید فقط در شهرستان‌های مرزی اعمال شود و شهرهایی مانند قاین نباید با محدودیت مواجه باشند.

هاشمی با اشاره به پیگیری موضوع سوخت در سطح وزارت نفت گفت: از استاندار می‌خواهم وزیر نفت را به استان دعوت کند تا شرایط موجود را از نزدیک ببیند.

وی افزود: وقتی وزیر دستور می‌دهد اما در استان اجرا نمی‌شود، این دیگر قابل قبول نیست. در سه مورد مشخص از وزیر و مسئولان وزارت نفت دستور گرفته‌ایم و انتظار داریم این دستورات در استان اجرا شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: صف طولانی سوخت در بیرجند باید از نزدیک دیده شود؛ وقتی مسئول مربوطه شرایط را ببیند، بهتر می‌تواند برای حل مشکل تصمیم بگیرد.

هاشمی با اشاره به مشکلات زیرساختی معادن استان اظهار کرد: ما در خراسان جنوبی معدن داریم، اما در برخی نقاط برق وجود ندارد، گازرسانی انجام نشده و برای تأمین سوخت نیز با مشکل مواجه هستیم.

وی با قدردانی از پیگیری استاندار و مجمع نمایندگان استان افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، امیدواریم از ابتدای مهرماه سهمیه آزاد سوخت نیز در اختیار بخش‌های مربوط قرار گیرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: در این زمینه پیگیری‌هایی انجام شده و قرار است چهار استان دیگر نیز به این طرح اضافه شوند که یکی از آنها خراسان جنوبی است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه استان بیان کرد: استاندار خراسان جنوبی تلاش‌های ارزشمندی انجام داده و معتقدم سال آینده، سال نتیجه‌بخشی بسیاری از مسائلی خواهد بود که امروز در حال پیگیری است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله معادن، آب، بیمارستان تأمین اجتماعی و زیرساخت‌ها، پیگیری‌های جدی انجام شده و برخی از این اقدامات در آستانه نتیجه قرار دارد.

هاشمی با اشاره به طرح تأمین آب معادن گفت: در حوزه آب، تلاش‌های استاندار، تیم مدیریتی استان، آبفای استان و شرکت آب منطقه‌ای موجب شده طرحی روی میز بیاید که بتواند حدود ۱۲ همت سرمایه‌گذاری را پشتیبانی کند و امیدواریم این طرح برای معادن استان آورده بسیار ارزشمندی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد بخش تعاون استان گفت: تعاونی «۰۴» بیرجند برای ششمین سال متوالی در جمع تعاونی‌های برتر کشور قرار گرفت که این افتخار متعلق به خراسان جنوبی است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بسیاری از اقدامات انجام‌شده هنوز رسانه‌ای نشده است، گفت: معتقدیم تا زمانی که نتیجه کار محقق نشده، نباید درباره آن صحبت کرد؛ به همین دلیل دستاوردهای ارزشمندی وجود دارد که پس از نهایی شدن، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

هاشمی در پایان با قدردانی از استاندار، معاونان استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نمایندگان استان اظهار کرد: همدلی موجود میان مجموعه‌های مختلف استان می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بسیار خوبی برای خراسان جنوبی باشد.