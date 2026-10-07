بخشدار ارم: دامپزشکی پشتوانه مستقیم زندگی مردم منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر چهارشنبه با حضور در شبکه دامپزشکی بخش ارم، ضمن تبریک این روز به دامپزشکان و کارکنان، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و لوح تقدیر به رئیس دامپزشکی بخش ارم، اهدا کرد.

بخشدار ارم در این بازدید گفت: دامپزشکی نقشی تعیین‌کننده در بهداشت عمومی، پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام و تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.

وی افزود: در بخش ارم که معیشت بخش عمده‌ای از مردم شریف آن با دامداری و عشایر گره خورده است، خدمات دامپزشکی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه پشتوانه‌ای مستقیم برای زندگی، اشتغال و آرامش خانواده‌های این منطقه است.

بخشدار ارم با اشاره به انتظار مردم برای حمایت عملی و ملموس نهادهای مرتبط با دام و عشایر، اظهار کرد: خوشبختانه همکاری‌های صورت‌گرفته میان بخشداری، شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان و سایر نهادها، نمونه‌های ارزشمندی از خدمت‌رسانی جهادی را رقم زده است؛ از واکسیناسیون رایگان دام‌ها در روستاهای صعب‌العبور گرفته تا ساماندهی سگ‌های بدون صاحب با نظارت کارشناسان دامپزشکی برای پیشگیری از بیماری‌هایی مانند هاری.

وی در پایان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره تلاشگران این عرصه، روز ملی دامپزشکی را به همه دامپزشکان، کارشناسان و کارکنان خدوم شبکه دامپزشکی بخش ارم، به‌ویژه دکتر حسین نیایش و همکاران ، صمیمانه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری مستمر، شاهد گسترش هرچه بیشتر خدمات دامپزشکی در سراسر بخش ارم و ارتقای سلامت و رفاه مردم شریف این منطقه باشیم.