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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

دانشجویان دانشگاه ادینبورگ علیه رژیم صهیونیستی به پا خاستند

دانشجویان دانشگاه ادینبورگ علیه رژیم صهیونیستی به پا خاستند

حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان و دانشجویان دانشگاه ادینبورگ در سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی، در اعتراض به روابط این دانشگاه با اشغالگران کودک‌کش و «همدستی در نسل‌کشی» غزه شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال اسکات، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان و دانشجویان دانشگاه ادینبورگ، در سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳، در تجمع اعتراضی به روابط این دانشگاه با اشغالگران کودک کش و «همدستی در نسل‌کشی» غزه شرکت کردند.

معترضان اعلام کردند که از درخواست‌ های مکرر طی ۳ سال گذشته از دانشگاه برای قطع روابطش با شرکت‌ های صهیونیستی ، به ستوه آمده‌اند.

این اعتراض در ادامه مجموعه اقدامات پیشین علیه تصمیمات سرمایه‌ گذاری و همکاری‌ های دانشگاه صورت می‌ گیرد؛ اقداماتی که شامل دیوارنویسی بر روی ساختمان‌ های دانشگاه و امضای طومارهایی بوده است که در آن‌ ها از دانشگاه خواسته می‌ شود «فوراً سرمایه‌ های خود را خارج کند» و «به تمامی قراردادها» با شرکت‌ های همدست با صهیونیست ها، «پایان دهد».

کد مطلب 6971248

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