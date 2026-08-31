به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سجاد سرافراز عصر دوشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری مهر گیلان، ضمن تبریک ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، قدردانی و سپاسگزاری از مجموعه بزرگ و اثرگذار خبرگزاری مهر و فعالان رسانهای است که در طول سال زحمات زیادی را در عرصه فرهنگی و تبلیغی متحمل میشوند.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران و فعالان رسانهای بخشی از خانواده فرهنگی جامعه هستند، تصریح کرد: بسیاری از بار رسالت تبلیغی و فرهنگی در جامعه بر دوش رسانههاست و خبرنگاران در این مسیر سختیها و ناملایمات بسیاری را تحمل میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر در طول سال با حضور میدانی و پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در انعکاس فعالیتهای فرهنگی و انتقال مطالبات مردم ایفا کرده است.
رحمت پیامبر(ص) در کنار ایستادگی در برابر ظلم معنا پیدا میکند
حجتالاسلام سرافراز با اشاره به فلسفه نامگذاری هفته وحدت گفت: به برکت انقلاب اسلامی و ابتکار امام خمینی (ره)، هفته وحدت به عنوان فرصتی برای تقویت همدلی و انسجام مسلمانان نامگذاری شد تا همه مسلمانان با کنار گذاشتن مرزهای جغرافیایی، حول محور پیامبر گرامی اسلام (ص) گرد هم آیند.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) رحمت للعالمین و پیامبر رحمت و مهربانی است، اما نباید مفهوم رحمت را به شکلی ناقص تفسیر کرد؛ چراکه رحمت در سیره پیامبر (ص) ابعاد گستردهای دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» بیان کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) دو شاخصه مهم دارد؛ نخست ایستادگی و برخورد قاطع در برابر کفر و ظلم و دیگری رحمت، محبت و برادری میان مؤمنان.
وی ادامه داد: اگر پیامبر رحمت را صرفاً شخصیتی مهربان و منفعل معرفی کنیم، در حقیقت تفسیری ناقص از سیره آن حضرت ارائه دادهایم. پیامبر اسلام (ص) در برابر ظلم و کفر محکم و استوار بود و در مقابل مظلومان نیز مسئولیتپذیری و حمایت را به مسلمانان آموخت.
حجتالاسلام سرافراز با اشاره به برخی وقایع دوران پیامبر اکرم (ص) گفت: سیره پیامبر به ما میآموزد که در برابر ظلم و تجاوز نباید بیتفاوت بود و جامعه اسلامی باید در برابر هرگونه تهدید و نیرنگ دشمنان از خود دفاع کند.
وحدت اسلامی باید در میدان عمل نمود پیدا کند
وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن وحدت اسلامی اظهار کرد: اگر قرار باشد وحدت را که حول محور رسول گرامی اسلام (ص) شکل گرفته است، در عمل به منصه ظهور برسانیم، باید ظرفیتهای مشترک کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان را مورد توجه قرار دهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان همچنین با اشاره به جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که به فرمان امام خمینی (ره) راهاندازی شد و رسالت بزرگی در زمینه ترویج و تبلیغ فکر اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی بر عهده دارد.
وی افزود: در طول سالهای گذشته عناصر مؤثر، تشکلهای مردمی و فعالان فرهنگی بسیاری در کنار سازمان تبلیغات اسلامی برای تحقق این رسالت تلاش کردهاند و بخش قابل توجهی از این مسیر بر دوش همین نیروهای مردمی و فرهنگی بوده است.
سازمان تبلیغات اسلامی باید از تصدی گری فرهنگی فاصله بگیرد
حجتالاسلام سرافراز با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در فعالیتهای فرهنگی تصریح کرد: در شرایط کنونی، سازمان تبلیغات اسلامی باید از برخی نگرشهای سنتی فاصله گرفته و با استفاده از ابزارهای روز و متناسب با اقتضائات جامعه، فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خود را دنبال کند.
وی ادامه داد: قرار نیست سازمان تبلیغات اسلامی مستقیماً متولی همه فعالیت های فرهنگی باشد، بلکه باید به صورت قرارگاهی در خدمت تشکل ها و عناصر فعال فرهنگی قرار گیرد و نقش راهبری و پشتیبانی داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان افزود: مدیران سازمان تبلیغات اسلامی در استان و شهرستانها باید علاوه بر نظارت، در قامت راهبر فرهنگی و متناسب با زیستبوم هر منطقه، ظرفیتهای موجود را شناسایی و برای همافزایی آنها برنامهریزی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و توانمندسازی حلقههای میانی و تشکلهای فرهنگی گفت: باید این مجموعهها را بهدرستی شناسایی، آموزش و توانمند کنیم و در صورت نیاز از آنها حمایت و پشتیبانی داشته باشیم تا شبکهای منسجم از فعالان فرهنگی در شهرستانها و سپس در سطح استان شکل بگیرد.
مخاطب سازمان تبلیغات اسلامی همه مردم هستند
حجتالاسلام سرافراز با بیان اینکه فعالیت فرهنگی نباید به مساجد، حسینیهها و تکایا محدود شود، گفت: مخاطبان سازمان تبلیغات اسلامی تنها فعالان مساجد و هیئتها نیستند؛ مخاطب اصلی ما همه مردم هستند و حتی باید ظرفیت مهمانانی که وارد استان میشوند نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: گستردگی موضوعات و ظرفیتهای فرهنگی به گونهای است که یک مجموعه به تنهایی نمیتواند به همه مسائل ورود کند؛ بنابراین راهی جز همافزایی با همه تشکلها، دستگاهها و نیروهای مؤثر فرهنگی برای تحقق رسالت تبلیغ و ترویج معارف اسلامی نداریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان خطاب به خبرنگاران و فعالان رسانهای اظهار کرد: از شما به عنوان افسران عرصه رسانه و فرهنگ، دست یاری و استمداد داریم و انتظار داریم در مسیر فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در کنار ما باشید.
وی با بیان اینکه امروز هیچ فعالیت فرهنگی موفقی بدون پیوست رسانهای امکان تحقق کامل ندارد، افزود: خبرنگاران و رسانهها هستند که خبر، پیام و حرف نو را به شکل صحیح به مخاطب منتقل میکنند و بازخوردهای جامعه را به مسئولان میرسانند.
حجتالاسلام سرافراز ادامه داد: انتقال نقدها، کاستیها و بازخوردهای مردم نسبت به طرحها و فعالیتهای فرهنگی میتواند کمک بزرگی به مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی باشد؛ چراکه رسانهها حلقه واسط میان مردم و مجموعههای فرهنگی هستند.
وی با تأکید بر اهمیت این نقش گفت: گاهی رسانه میتواند با یک تلنگر به مسئولان یادآوری کند که موضوع انتخابشده با نیاز و دغدغه مردم فاصله دارد و حتی اگر حرف مطرحشده حرف خوبی باشد، نقطهای که برای طرح آن انتخاب شده، مناسب نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: رسانهها میتوانند هم پیام مردم را به ما منتقل کنند و هم فعالیتهای خوب تشکلها و عناصر مؤثر فرهنگی را به جامعه معرفی کنند.
وی در پایان با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی صرفاً یک ساختمان و مجموعه اداری نیست، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی مجموعهای از تشکلها، عناصر و نیروهای مؤثر فرهنگی است و رسانهها میتوانند با معرفی درست این ظرفیتها، نقش مهمی در تقویت جریان فرهنگی و تبلیغی استان ایفا کنند.
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