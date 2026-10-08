به گزارش خبرنگار مهر، پس از حدود ۱۰ ماه کش‌وقوس و جنجال، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) امروز به درخواست تجدیدنظر سنگال در پرونده قهرمانی جام ملت‌های آفریقا رسیدگی می‌کند؛ پرونده‌ای که در پی حوادث جنجالی دیدار نهایی این رقابت‌ها شکل گرفت.

سنگال در دیدار فینال در زمین مسابقه با نتیجه یک بر صفر و پس از وقت‌های اضافه به پیروزی رسید، اما پیش از آن بازیکنان این تیم در اعتراض به اعلام یک ضربه پنالتی به سود مراکش زمین مسابقه را ترک کردند و حدود ۱۵ دقیقه بعد به بازی بازگشتند.

با این حال، کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) در ادامه سنگال را بازنده انصرافی اعلام کرد و نتیجه مسابقه را ۳ بر صفر به سود مراکش ثبت کرد و عنوان قهرمانی را به «شیرهای اطلس» اختصاص داد.

روزنامه «لو فیگارو» گزارش داده است که دادگاه حکمیت ورزش امروز در جلسه‌ای غیرعلنی به اظهارات طرف‌های پرونده رسیدگی خواهد کرد و پس از آن، اعضای دادگاه وارد مرحله شور و بررسی خواهند شد.

قرار نیست امروز حکمی درباره این پرونده صادر شود و رأی نهایی دادگاه در زمان دیگری اعلام خواهد شد.

به این ترتیب، امروز فصل جدیدی از پرونده جنجالی قهرمانی جام ملت‌های آفریقا در لوزان آغاز می‌شود.