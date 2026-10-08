به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در پنانگ مالزی با درخشش نمایندگان ایران و کسب چهار مدال برای تیم ملی کشورمان همراه شد.

در جریان رقابت‌های امروز (پنجشنبه ۱۶ مهر)، الهه گل‌محمدی در ماده پرتاب دیسک بانوان با ثبت رکورد ۳۵.۲۱ متر به مدال طلای مسابقات دست یافت تا نخستین مدال طلای بانوان ایران در این دوره از رقابت‌ها را به نام خود ثبت کند. این مدال، چهارمین طلای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در مسابقات پنانگ بود. امیرحسی. ن زارع نیز روز گذشته در بخش مردان موفق به کسب مدال طلای پرتاب دیسک شده بود.

در دوی ۴۰۰ متر با مانع نیز طارق عبیات با ثبت زمان ۵۶.۴۷ ثانیه ضمن شکستن رکورد قاره کهن، مدال طلای این ماده را از آن خود کرد. این مدال، پنجمین طلای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در این دوره از مسابقات بود.

مهدی وحیدیان نیز در فینال دوی ۲۰۰ متر مردان با ثبت زمان ۲۲.۱۶ ثانیه در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را بر گردن آویخت. وحیدیان روز گذشته نیز همراه با علی علیزاده، مهران سرفراز و محمدمهدی زارع در ماده ۴ در ۴۰۰ متر به مدال برنز دست یافته بود.

همچنین یزدان اسلامی در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد ۱۳.۹۶ متر به مقام دوم رسید و مدال نقره مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا را به دست آورد.

به این ترتیب، نمایندگان ایران در سومین روز مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره شدند.