به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، نایب رئیس فراکسیون مقاومت و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مناسبت ۷ اکتبر، سومین سالروز عملیات طوفان الاقصی از پیامدهای راهبردی این عملیات نوشت.

در یادداشت علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آمده است: عملیات تاریخی و راهبردی طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نظم تحمیلی به ظاهر تثبیت‌شده‌ای را که رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و حامیان غربی آن طی دهه‌ها برای منطقه طراحی و بازتولید کرده بودند، با چالشی بنیادین مواجه ساخت و تصویر ادعایی اسراییل را در سطح جهانی مخدوش کرد.

عملیات ۷ اکتبر این تصویر را در برابر واقعیت میدان قرار داد و با فروپاشی انگاره «امنیت مطلق» و «آسیب ناپذیری» رژیم صهیونیستی، نشان داد که حتی پیچیده‌ترین ساختارهای امنیتی نیز در برابر اراده مقاومت و ابتکار عمل نیروهای برخوردار از ایمان، سازمان‌یافتگی و شناخت میدان مصونیت ندارند.

عملیات ۷ اکتبر مسئله فلسطین را که طی سال‌ها تحت فشار پروژه‌های عادی‌سازی، ترتیبات امنیتی و تلاش برای حاشیه راندن آرمان قدس شریف قرار گرفته بود، مجدداً به متن تحولات منطقه و افکار عمومی جهانی بازگرداند و نشان داد مسئله فلسطین و مقاومت قابل حذف از معادلات سیاسی جهان نیست.

مهم‌ترین پیامد راهبردی طوفان الأقصی را باید تغییر در ادراک قدرت و بازآرایی هندسه امنیتی منطقه و مقاومت دانست که در ادبیات نظام سلطه سال‌ها به عنوان مجموعه‌ای از بازیگران پراکنده و عمدتاً دفاعی تصویر می‌شد که در پی تحولات پس از آن، جبهه مقاومت را وارد مرحله هم‌افزایی راهبردی کرد.

در این منظومه، ساحات مقاومت به تدریج از سطح هماهنگی‌های موردی عبور کرده و به سمت شکل‌گیری ظرفیت منطقه‌ای با قابلیت هم‌افزایی در میدان‌های متعدد حرکت کرد تا هرگونه محاسبه دشمن را با این واقعیت مواجه سازد که رویارویی با جغرافیای محدود، الزاماً به یک درگیری محدود منتهی نخواهد شد.

در سطح بین‌المللی نیز عملیات طوفان الأقصی و تحولات پس از آن، شکاف میان ادعاهای نظام سلطه درباره حقوق بشر و واقعیت رفتار آن در قبال مردم فلسطین و غزه را بیش از گذشته آشکار ساخت و مسئله فلسطین را به یکی از کانون‌های اصلی افکار عمومی جهانی تبدیل کرد.