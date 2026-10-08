تحلیل وزیر آموزش و پرورش از نقش فراجا در تأمین امنیت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، در آیین تجلیل از کارکنان نیروی انتظامی شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، فراجا را از ارکان اصلی تأمین امنیت کشور دانست و با اشاره به فداکاری و آسیب‌دیدگی نیروهای انتظامی در مقاطع مختلف، گفت: نیروهای انتظامی در سخت‌ترین شرایط، از مرزهای کشور تا عمق شهرها، برای حفظ امنیت و آرامش مردم حضور داشته‌اند.

وی در ادامه از مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان فراجا در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های نیروی انتظامی، اظهار کرد: امروز دامنه فعالیت‌های نیروی انتظامی بسیار گسترده است و کارکنان این مجموعه در حوزه‌های مختلف امنیتی، اجتماعی و انتظامی، از مرزهای کشور تا مرکز و شهرهای مختلف، مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نیروی انتظامی از جایگاه خوبی در میان مردم برخوردارند و تلاش‌ها و خدمات آنان مورد محبت و تکریم جامعه قرار دارد.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت کشور مرهون تلاش مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی است، ادامه داد: نیروهای انتظامی در سراسر کشور حضور دارند و در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط جنگی و حوادث ، در خط مقدم تأمین امنیت قرار داشته‌اند.

وی افزود: نیروهای انتظامی در جریان حوادث پیش و پس از جنگ نیز آسیب‌های فراوانی متحمل شدند و در بسیاری از عرصه‌ها، بیشترین هزینه را برای حفظ امنیت کشور پرداخت کردند؛ بنابراین در کنار مظلومیتی که این قشر داشته، افتخار و جایگاه ارزشمند آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی در پایان با قدردانی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی، برای آنان و خانواده‌هایشان آرزوی سلامتی و توفیق کرد.