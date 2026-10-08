به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، بابک محمودی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات و فناوری‌های نوین، افزود: خوشبختانه کیفیت و سطح تجهیزات و محصولات ارائه‌شده نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تهدیدها و آسیب‌ها برای توسعه توانمندی‌ها، اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی همواره بر این نکته تأکید داشت که در تهدیدها و آسیب‌ها، فرصت‌های بزرگی نهفته است و امروز می‌توان این موضوع را در این نمایشگاه مشاهده و لمس کرد.

رئیس سازمان امدادونجات افزود: امیدواریم هیچ‌گاه به دلیل حوادث و سوانح نیاز به استفاده از بخشی از این تجهیزات نباشد و این ظرفیت‌ها بیشتر در حوزه ایمنی و پیشگیری به کار گرفته شوند، چرا که با رعایت نکات ایمنی از سوی مردم می‌توان میزان آسیب‌ها را به حداقل رساند، هرچند حوادث طبیعی خارج از اراده انسان همچنان وجود دارند.

محمودی بر ضرورت تقویت ارتباط میان فعالان تخصصی این حوزه تأکید کرد و گفت: حضور مجموعه‌های تخصصی در کنار یکدیگر در این نمایشگاه می‌تواند زمینه آشنایی با توانمندی‌ها، همفکری، انتقال تجربه و ارتقای ظرفیت‌های کشور را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین امدادی به جایگاهی برسد که محصولات و توانمندی‌های کشور در این حوزه به سایر نقاط جهان نیز صادر شده و برای کمک به مردم در حوادث و بحران‌ها مورد استفاده قرار گیرد.