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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

لکه‌گیری محور ناصری-شنبه برای ارتقای ایمنی تردد در حال انجام است

لکه‌گیری محور ناصری-شنبه برای ارتقای ایمنی تردد در حال انجام است

بوشهر-  فرماندار دشتی گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، عملیات لکه‌گیری و اصلاح خرابی‌های محور ناصری-شنبه که در پی سیلاب فروردین‌ماه ایجاد شده بود، در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از این محور با تقدیر از مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و شهرستان گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، عملیات لکه‌گیری و اصلاح خرابی‌های محور ناصری-شنبه که در پی سیلاب فروردین‌ماه ایجاد شده بود، در حال انجام است تا شرایط تردد مردم در این مسیر ایمن‌تر شود.

فرماندار دشتی اظهار کرد: آسیب‌های ایجادشده در محور ناصری-شنبه بر اثر بارندگی و سیلاب فروردین‌ماه، ضرورت انجام اقدامات ترمیمی و لکه‌گیری این مسیر را دوچندان کرده بود.

لکه‌گیری محور ناصری-شنبه برای ارتقای ایمنی تردد در حال انجام است


وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه راهداری استان و شهرستان، عملیات لکه‌گیری و رفع خرابی‌های این محور در حال اجراست و امیدواریم با تکمیل اقدامات، ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر افزایش یابد.

فرماندار دشتی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و شهرستان خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت راه‌ها و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی از مطالبات مهم مردم است و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6971946

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