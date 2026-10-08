به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از این محور با تقدیر از مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و شهرستان گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، عملیات لکه‌گیری و اصلاح خرابی‌های محور ناصری-شنبه که در پی سیلاب فروردین‌ماه ایجاد شده بود، در حال انجام است تا شرایط تردد مردم در این مسیر ایمن‌تر شود.

فرماندار دشتی اظهار کرد: آسیب‌های ایجادشده در محور ناصری-شنبه بر اثر بارندگی و سیلاب فروردین‌ماه، ضرورت انجام اقدامات ترمیمی و لکه‌گیری این مسیر را دوچندان کرده بود.



وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه راهداری استان و شهرستان، عملیات لکه‌گیری و رفع خرابی‌های این محور در حال اجراست و امیدواریم با تکمیل اقدامات، ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر افزایش یابد.

فرماندار دشتی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و شهرستان خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت راه‌ها و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی از مطالبات مهم مردم است و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.