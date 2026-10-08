تعیین نقش آسپرین در سرطان روده بزرگ بر اساس مرحله بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «شیراز یعقوب»، نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه اسلو در نروژ، گفت: «آسپرین یک داروی تثبیت‌شده، ارزان و در دسترس است و علاقه زیادی به این موضوع وجود دارد که آیا می‌تواند خطر عود سرطان را نیز کاهش دهد یا خیر. یافته‌های ما نشان می‌دهد که چرا چنین درمان‌هایی باید قبل از پذیرش برای جمعیت‌های جدید بیمار، در آزمایش‌های تصادفی دقیق آزمایش شوند.»

محققان ۴۲۸ بیمار را که تحت درمان سرطان روده بزرگ که به کبد گسترش یافته بود، قرار گرفتند، مورد مطالعه قرار دادند.

شرکت‌کنندگان تا سه سال پس از درمان، روزانه آسپرین یا دارونما دریافت کردند.

نتیجه: آسپرین خطر بازگشت سرطان یا مرگ را کاهش نداد.

عوارض جانبی جدی نیز شایع‌تر بودند، از جمله خونریزی، حملات قلبی و زخم.

در مقابل، یک آزمایش اخیر دیگر نشان داد که آسپرین در واقع عود بیماری را در برخی از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ غیر متاستاتیک کاهش می‌دهد.

دکتر «کجتیل تاسکن»، محقق اصلی دیگر از دانشگاه اسلو، گفت: «اثرات ضد سرطانی آسپرین ممکن است به زمینه بیولوژیکی و بالینی بستگی داشته باشد.»

یک نکته: این آزمایش فقط شروع آسپرین را پس از درمان سرطان روده بزرگ که به کبد گسترش یافته بود، بررسی کرد.

نویسندگان گفتند بیمارانی که به دلایل پزشکی دیگری آسپرین مصرف می‌کنند، باید قبل از ایجاد تغییرات با پزشک خود مشورت کنند.