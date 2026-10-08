توسعه امکانات ورزشی روستاهای ساوه و زرندیه باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام محمد سبزی ظهر پنج شنبه در مراسم روز روستا و عشایر بخش نوبران با تأکید بر ضرورت توجه متوازن به توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار کرد: توسعه روستاها صرفاً به اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد امکانات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی نیز باید به عنوان بخشی از فرآیند توسعه پایدار روستاها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به روستاها مورد توجه جدی قرار گیرد، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت جوانان و نوجوانان است.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: برخورداری از فضای ورزشی استاندارد می‌تواند علاوه بر افزایش نشاط و تحرک در میان نسل جوان، زمینه شناسایی استعدادهایی را فراهم کند که در صورت حمایت و هدایت مناسب، امکان حضور در سطوح بالاتر ورزش کشور را خواهند داشت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید امکانات ورزشی صرفاً در شهرها متمرکز باشد و جوانان روستایی به دلیل محل زندگی خود از دسترسی به این ظرفیت‌ها محروم بمانند.،ایجاد مجموعه‌های ورزشی در روستاها اقدامی در جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای جوانان و استفاده از ظرفیت‌های انسانی موجود در این مناطق است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود در کشور گفت: با وجود دشواری‌های اقتصادی و شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در روستاهای شهرستان متوقف نشده است و مجموعه دستگاه‌های اجرایی تلاش دارند طرح‌های پیش‌بینی‌شده را با استفاده از ظرفیت‌های موجود به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانند.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی در روستاهای ساوه اجرا شده و این روند باید با توجه به نیازهای هر منطقه ادامه پیدا کند. هدف از اجرای این طرح‌ها، فراهم کردن امکانات مناسب برای زندگی مردم، کاهش فاصله میان مناطق شهری و روستایی و ایجاد شرایطی است که ماندگاری جمعیت در روستاها تقویت شود.

حجت الاسلام سبزی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در روستای قاسم‌آباد اظهار کرد: در این روستا نیز پروژه‌هایی در حوزه آسفالت و فاضلاب با اختصاص اعتبارات قابل توجه اجرا شده است که نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی بهره‌برداری از مجتمع ورزشی مزلقان را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: امیدواریم این پروژه سرآغازی برای توسعه بیشتر فضاهای ورزشی در سایر روستاهای شهرستان باشد و بتوانیم در آینده شاهد ایجاد مجموعه‌های مناسب ورزشی در نقاط مختلف روستایی باشیم.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریخ کرد: زمانی که جوانان به امکانات مناسب ورزشی دسترسی داشته باشند، علاوه بر استفاده صحیح از اوقات فراغت، زمینه برای کشف استعدادها و پرورش نیروهای توانمند در رشته‌های مختلف ورزشی نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این حوزه، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.