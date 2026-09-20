به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان کشورمان ۲۴ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

در بین دعوت شدگان نام عرفان دولتی وزنه‌بردار پارس آبادی دسته ۹۵ کیلوگرم از پارس آبادمغان دیده می‌شود که قرار است به همراه دیگر دعوت شدگان، خودش را برای مسابقات پیش رو آماده کند.

اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران از جمعه ۳ مهر در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.

گفتنی است، این وزنه بردار با استعداد پارس آبادی با مربیگری بابک حلیم به اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان رسیده است که اوضاع سالن تمرین وزنه برداری و امکانات آن در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارد و با گذشت سالها هنوز خبری از بهره برداری تالار وزنه برداری شهرستان پارس آباد نیست.