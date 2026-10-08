به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی عصر پنج شنبه در اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدا» در میدان امام خمینی(ره) همدان با مرور سیر تاریخی مبارزات ملت ایران از سال ۱۳۴۲ تاکنون، اظهار کرد: ملت ایران از آغاز قیام برای خدا سخن امام راحل(ره) را با جان و دل شنید و در راه تحقق آرمان‌های اسلام و انقلاب بهترین فرزندان خود را تقدیم کرد.

وی با اشاره به جان‌فشانی‌های ملت ایران در طول بیش از چهار دهه، افزود: ملتی که ۳۰۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده و شهدای والامقامی چون رهبر شهید خود را در مسیر دفاع از ارزش‌ها از دست داده هرگز در برابر دشمن زانو نخواهد زد و اجازه تعرض به کیان کشور را به هیچ مستکبری نخواهد داد.

نماینده ول ‌فقیه در استان همدان با تاکید بر روحیه ضد استکباری مردم ایران گفت: دل‌های مردم ما سرشار از نفرت نسبت به ظالمان و فرعون‌های زمان است و این ملت در برابر دشمنان با صلابت و اقتدار ایستادگی می‌کند.

آیت‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه مقاومت و تاب‌آوری مردم ایران همواره موجب حیرت دشمنان شده است، خاطرنشان کرد: دشمنان نباید با محاسبات غلط اراده پولادین و ایمان راسخ مردم ما را نادیده بگیرند و امروز دشمن در برابر واقعیتی به نام ایمان و آمادگی ملت ایران قرار گرفته که نتیجه آن سردرگمی آنان است.

وی تقویت گفتمان مقاومت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: برای ایستادگی در برابر قدرت‌های پوشالی مستکبران باید با تمام وجود به وعده‌های الهی ایمان داشته باشیم چراکه قدرت‌های ظاهری در برابر نصرت الهی هیچ پایگاهی ندارند.

نماینده ول ‌فقیه در استان همدان با اشاره به تلاش دشمن برای تفرقه و ضربه به انسجام ملی، افزود: رمز پیروزی و موفقیت ملت ایران همدلی و ایستادگی اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر است و دشمن تلاش می‌کند با جنگ روانی، وحدت اجتماعی ما را از بین ببرد اما این ملت با حضور در صحنه پاسخ محکمی به این توطئه‌ها می‌دهد.

آیت‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه گفتمان مقاومت میراث ارزشمند رهبران شهید انقلاب است که امروز در ایستادگی مردم تجلی یافته، اظهار کرد: اهل‌بیت(ع) قرن‌ها پیش از ملتی سخن گفتند که زمینه‌ساز ظهور فرزندشان خواهند بود و امروز مردم ایران با حضور در میدان‌های مختلف برای اعتلای کلمه الله و دفاع از ارزش‌های اسلامی نشان داده‌اند که در این مسیر پیشگام هستند.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم این پرچم عزت و خونخواهی شهدا با تداوم راه مقاومت و ایستادگی به دست صاحب اصلی‌اش برسد و این ملت در زمره زمینه‌سازان ظهور منجی عالم بشریت(عج) باقی بماند.