  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

سرلشکر ایزدی: بسیجیان پشتوانه مستحکم امنیت ملی و دفاع از کشور هستند

سرلشکر ایزدی: بسیجیان پشتوانه مستحکم امنیت ملی و دفاع از کشور هستند

بندرعباس -جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش مردم و بسیجیان در تأمین امنیت کشور گفت: بسیجیان پشتوانه مستحکم امنیت ملی و دفاع از کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار با جمعی از رزمندگان در هرمزگان، با اشاره به پیشینه تاریخی و حماسی مردم این استان در مقابله با استعمار و استثمار اظهار کرد: آنچه در هرمزگان برای ملت ایران و ملت‌های جهان جلوه‌ای برجسته دارد، حضور حماسی و تاریخی مردم این سرزمین و سواحل خلیج فارس و دریای عمان در مقابله با استعمار و استثمار است.

وی افزود: تاریخ هرمزگان، تاریخ دلیرمردانی است که در برابر بیگانگان ایستادگی کرده‌اند؛ از دلیران تنگستان گرفته تا سرداران بزرگی همچون سردار شهید علیرضا تنگسیری که در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه پشتوانه این حرکت تاریخی، مردم و بسیجیان جان‌برکف هستند، تصریح کرد: امروز در سراسر استان هرمزگان شاهد حضور پرشور و آمادگی ارزشمند بسیجیان در حوزه‌های دفاعی و امنیتی هستیم.

ایزدی ادامه داد: بسیجیان قهرمان و جان‌برکف همواره در صحنه‌های مختلف برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم حضور داشته‌اند و این آمادگی نشان‌دهنده عزم و اراده مردم هرمزگان برای صیانت از ایران اسلامی است.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: ملت ایران و مردم هرمزگان یک پیکره واحد هستند و همگی برای دفاع از کشور، امنیت ملی و آرمان‌های اسلامی آمادگی دارند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران در پایان گفت: با این حضور توفنده، انسجام و آمادگی مردم و بسیجیان، شاهد استمرار حضور مؤثر و نقش‌آفرینی آنان در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور خواهیم بود.

کد مطلب 6972095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پرویزجعفری IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 2
      پاسخ
      این بسیجیا ارزش ایران هستن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها