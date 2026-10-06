به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی و دریابانی استان بوشهر، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان فراجا در تأمین نظم، امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: این هفته فرصت مناسبی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات ارزشمند کارکنان خدوم نیروی انتظامی است؛ مجموعه‌ای که در خط مقدم تأمین نظم و امنیت جامعه، مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد.

وی افزود: امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه است و نیروی انتظامی با حضور مستمر و انجام مأموریت‌های مختلف، نقش مهمی در ایجاد آرامش و مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به تعامل و همکاری میان نیروهای مسلح گفت: سپاه و نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح، در مسیر تأمین امنیت کشور و خدمت به مردم تلاش می‌کنند و همکاری و همدلی میان این مجموعه‌ها، زمینه‌ساز تقویت امنیت و آرامش در جامعه است.

سردار حمید خرم دل با قدردانی از خدمات کارکنان انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: به همه فرماندهان و کارکنان فراجا خداقوت می‌گویم و از زحمات شبانه‌روزی آنان در مسیر تأمین امنیت مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم.



وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت بیان کرد: شهدای فراجا با ایثار و فداکاری، جان خود را در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم تقدیم کردند و یاد و نام این شهیدان همواره در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر مشارکت مردم را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت دانست و خاطرنشان کرد: امنیت یک موضوع جمعی است و همراهی و مشارکت مردم در کنار تلاش دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در حفظ و ارتقای امنیت جامعه دارد.

سردار خرم دل در پایان هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های فراجا استان بوشهر تبریک گفت و برای همه خدمتگزاران عرصه نظم و امنیت، توفیق و سربلندی آرزو کرد.