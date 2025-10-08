فرماندار بوشهر: نیروی انتظامی مظهر اقتدار و امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در نشست با فرماندهی انتظامی شهرستان، معاونین و فرماندهان پاسگاه‌های نیروی انتظامی، از خدمات صادقانه و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در حفظ نظم و امنیت عمومی تقدیر کرد.

فرماندار بوشهر در این نشست، ضمن تبریک هفته‌ی نیروی انتظامی با قدردانی از زحمات کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی ثبات، آرامش و صیانت از حقوق شهروندان در جامعه است و بدون تردید امنیت پایدار امروز، مرهون مجاهدت‌های گمنام و تلاش‌های مخلصانه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار بوشهر با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تحقق عدالت اجتماعی افزود: نیروی انتظامی با برخورد قانون‌مند و عادلانه، همواره در مسیر صیانت از کرامت انسانی و پاسداشت حقوق مردم گام برداشته و جلوه‌ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در عمل به نمایش گذاشته است.

وی در ادامه، هم‌افزایی میان فرمانداری بوشهر و مجموعه انتظامی شهرستان را عاملی مؤثر در ارتقای سطح نظم و امنیت عمومی دانست و بیان کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با نیروی انتظامی زمینه‌ساز ارائه خدمات مؤثرتر و پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی و جرائم خواهد بود

فرماندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: تقدیر از زحمات فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی، تجلیل از مجاهدت‌ها و ایثار مردانی است که با تعهد، انضباط و روحیه جهادی، پاسدار امنیت و آرامش مردم هستند.

در این آئین به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از فرماندهان پاسگاه‌های انتظامی شهرستان بوشهر بر و از تلاش‌های نیروهای خدوم این نهاد در برقراری نظم و امنیت قدردانی شد.