بازداشت عاملان تیراندازی به تجمعات مردمی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان موفق شدند در یک عملیات مشترک با حافظان امنیت در سپاه و فراجا این تیم تروریستی ۴ نفره را با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی و بازداشت کنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند که در ایام دههٔ مبارک کرامت رضوی، با استعانت از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، عاملان چند تیراندازی به تجمعات مردمی در میدان آزادی کرمان شناسایی و دستگیر شدند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان طی سلسله اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی و مجاهدت‌های خاموش و شبانه روزی، با بهره گیری از همکاری و هم افزایی برادران خود در سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی استان کرمان و دادگستری استان کرمان، موفق به شناسایی و دستگیری ضربتی تروریست اصلی عامل تیراندازی به مردم قهرمان حاضر در تجمعات شبانه میدان آزادی کرمان و سه عامل همدست او، شامل دو مرد و یک زن شدند. تروریست‌های مذکور با تیراندازی به تجمع ضدآمریکایی-صهیونی موجب مجروحیت دو مرد و یک دختر خردسال شده بودند.

اطلاعات به دست آمده حکایت از وابستگی تروریست‌ها به گروهک سلطنت‌طلب تحت مدیریت رژیم کودک‌کش صهیونیستی می‌باشد.

از این تیم تروریستی چند قبضه سلاح گرم، سلاح‌های شکاری، مقادیر قابل توجهی فشنگ و مهمات و سازه‌های انفجاری کشف و ضبط گردید.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در برابر مردم شهیدپرور و شریف دیار کریمان، متواضعانه تعظیم می‌کنند که حوادث پیشگفته نه تنها به کاهش حضور آنها در این گردهمایی‌های مقدس نیانجامید، بلکه به گواهی همه‌ی ناظران و حاضران در تجمعات، موجب افزایش حضور حماسی، وفادارانه و دشمن شکن آنها گردید.

در پایان، فرزندان شما در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، ضمن تقاضای دعا برای موفقیت در رویایی مستمر خویش با ایادی اردوگاه کفر و ظلم و تروریسم، انتظار دارند همچون گذشته، ما را در این رویارویی مداوم، از طریق شماره ۱۱۳ یاری فرمایید.

اداره‌کل اطلاعات استان کرمان