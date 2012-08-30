به گزارش خبرنگار مهر، این همایش قرار است با حضور مسئولین و نخبگان شهرستانی، به بررسی ظرفیتها و موانع توسعه این شهرستانها بپردازد.

همایش راهکارهای توسعه منطقه ای کهگیلویه، بهمئی و چرام در چهار کارگروه ویژه متشکل از کارگروه توسعه فرهنگی و اجتماعی، توسعه منابع انسانی، عمران و صنعت و سرمایه گذاری و کارگروه آب و کشاورزی مسائل مختلف این شهرستانها را بررسی می کند.

این همایش یک روزه با همکاری فرمانداری کهگیلویه و به میزبانی دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار می شود.

برخی متخصصین این سه شهرستان از سراسر کشور میهمان این همایش هستند.













