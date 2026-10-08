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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

هشدار یمن درباره حضور در فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان

هشدار یمن درباره حضور در فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تمامی کارکنان تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد که برای حفظ جان خود، از حضور در مناطق هدف عملیات نظامی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن درباره هرگونه حضور در فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد.

«یحیی سریع» با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد: به تمامی کارشناسان، مهندسان و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان هشدار می‌دهیم برای حفظ جان خود، از حضور در مناطق هدف عملیات نظامی خودداری کنند.

وی افزود: هشدار خود را به شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، فعالان حوزه‌های هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران و کارکنان فرودگاه ها درباره مناطقی که پیشتر اعلام کرده بودیم، تکرار می‌کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: این هشدار با هدف جلوگیری از به خطر افتادن جان افراد، چه در مکان‌هایی که پیشتر هدف قرار گرفته‌اند و چه در مکان‌های دیگر، صادر شده است.

کد مطلب 6971945

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