به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن درباره هرگونه حضور در فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد.

«یحیی سریع» با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد: به تمامی کارشناسان، مهندسان و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان هشدار می‌دهیم برای حفظ جان خود، از حضور در مناطق هدف عملیات نظامی خودداری کنند.

وی افزود: هشدار خود را به شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، فعالان حوزه‌های هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران و کارکنان فرودگاه ها درباره مناطقی که پیشتر اعلام کرده بودیم، تکرار می‌کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: این هشدار با هدف جلوگیری از به خطر افتادن جان افراد، چه در مکان‌هایی که پیشتر هدف قرار گرفته‌اند و چه در مکان‌های دیگر، صادر شده است.