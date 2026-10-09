به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ مهر عسلویه با اشاره به جایگاه امام‌شناسی در رشد و سعادت فرد و جامعه اظهار کرد: معرفت نسبت به امام در مسیر خودسازی، شرط سعادت و تکامل انسان است و ولایت مطلقه فقیه نیز در امتداد مسیر امامت قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه رهبری در جامعه افزود: باید از همان ابتدا از عنوان دقیق «امام امت، حضرت امام خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی» استفاده شود تا این جایگاه به‌تدریج دچار تحریف نشود.

فراخوان ملت برای اقامه نماز و تبیین پیام رهبر معظم انقلاب

امام جمعه عسلویه با اشاره به پیام امام امت، حضرت امام خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی، به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز، بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف این پیام تأکید کرد.

محمدی با اشاره به محورهای اصلی این پیام گفت: تبیین ماهیت و کارکردهای نماز، تشریح راهبردهای اقامه نماز و ارائه راهکارهای عملی برای گسترش آن، سه محور اساسی در این زمینه است.

وی افزود: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئولیت اقامه نماز بر عهده یکایک افراد و نهادهای تأثیرگذار در جامعه است و همه باید برای نهادینه‌شدن فرهنگ نماز در خانواده، محیط‌های آموزشی و جامعه تلاش کنند.

تنگه هرمز؛ اهرم راهبردی قدرت جمهوری اسلامی ایران

امام جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این گذرگاه مهم دریایی امروز فراتر از یک مسئله حقوقی یا اقتصادی است و با امنیت و بقای کشور ارتباط دارد.

محمدی با بیان اینکه تنگه هرمز به‌عنوان یک مؤلفه بازدارندگی غیرهسته‌ای، از مهم‌ترین اهرم‌های اعمال قدرت ایران به شمار می‌رود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید از حقوق حاکمیتی و ظرفیت مدیریتی خود در این منطقه راهبردی حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور بیان کرد: اقتصاد ایران صرفاً در موضع دفاعی قرار ندارد، بلکه از ظرفیت‌ها و اهرم‌های مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی نیز برخوردار است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در عرصه اقتصادی گفت: باید زمینه حضور و مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود و دولت نیز از طریق حمایت مؤثر از اقتصاد مقاومتی، بستر تقویت تولید و افزایش توان اقتصادی کشور را فراهم کند.

محمدی با تأکید بر ضرورت کنترل گرانی افزود: مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها قابل مدیریت است و مسئولان باید با مجاهدت مضاعف، نظارت مؤثر و اتخاذ تدابیر عملی، فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهند.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی علیه ایران خاطرنشان کرد: دشمن جنگ اقتصادی گسترده‌ای علیه کشور به راه انداخته است، اما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مشارکت مردم و مدیریت صحیح می‌توان از این شرایط عبور کرد.

پیشنهاد برگزاری گلریزان صنایع برای حمایت از بازاریان آسیب‌دیده

امام جمعه عسلویه در بخش دیگری از خطبه‌ها با ابراز تأسف از آتش‌سوزی بازار و خسارت‌های واردشده به کسبه اظهار کرد: از شنیدن خبر این حادثه و سوختن دارایی بازاریانی که سال‌ها برای کسب‌وکار خود تلاش کرده‌اند، بسیار اندوهگین شدم.

محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت گسترده و مؤثر از بازاریان آسیب‌دیده گفت: پیشنهاد می‌کنم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با مشارکت صنایع، گلریزانی برای کمک به کسبه‌ای که در این حادثه تمام یا بخش مهمی از دارایی خود را از دست داده‌اند، برگزار کند و این موضوع را نیز پیگیری خواهم کرد.

وی با قدردانی از مسئولان، ستاد مدیریت بحران، سازمان منطقه ویژه، آتش‌نشانان شهرستان، صنایع و مردم در مدیریت حادثه، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها تا بازگشت آسیب‌دیدگان به شرایط عادی تأکید کرد.

تأکید بر اجرای قانون در حوزه حجاب و عفاف

امام جمعه عسلویه با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: مردم، مسئولان و نهادهای مرتبط باید در چارچوب شرع و قانون و با سعه صدر، وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

محمدی با اشاره به اقدامات شورای امر به معروف و نهی از منکر، دبیر این شورا، فرماندهی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان افزود: فعالیت‌های مفید و مؤثری در این حوزه در حال انجام است و باید با رویکردی مسئولانه و قانون‌مدار ادامه یابد.

وی با گرامیداشت روز جهانی پست، از خدمات مجموعه پست شهرستان عسلویه قدردانی کرد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه، یاد و خاطره رئیس فقید پست عسلویه را نیز گرامی داشت.

امام جمعه عسلویه همچنین با اشاره به هفته استاندارد از ۱۸ تا ۲۴ مهر و روز جهانی استاندارد در ۲۲ مهر، شعار امسال این مناسبت را «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» با محور «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» عنوان کرد.

محمدی با بیان اینکه استاندارد نقش مهمی در ارتقای کارایی صنایع و تجهیزات انرژی‌بر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه پنل‌های خورشیدی و کاهش آلایندگی دارد، بر ضرورت توجه بیشتر به کیفیت محصولات و خدمات تأکید کرد.

وی از مدیرکل استاندارد استان بوشهر به دلیل تسلط و اشراف بر نظام استاندارد و تلاش در این حوزه قدردانی کرد و درباره فعالیت مجموعه استاندارد در عسلویه گفت: مدیر استاندارد شهرستان با وجود کمبود نیروی اداری و تخصصی، با تکیه بر تجربه و شناخت مناسب از راهبردهای استاندارد، مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.

امام جمعه عسلویه افزود: با توجه به حجم بالای فعالیت‌های صنعتی و ورود کالاهای مشمول مقررات کنترل کیفیت و استاندارد، به‌ویژه در حوزه تجارت و فعالیت ملوانان، تلاش کارکنان استاندارد شهرستان اهمیت زیادی دارد.

محمدی با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در دوران جنگ و ضرورت استمرار امور صنایع و گمرک حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری، از تلاش‌های کارکنان استاندارد شهرستان صمیمانه قدردانی کرد.

وی همچنین از واحدهای تولیدی و خدماتی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهادهای صدور گواهینامه، کمیته‌های فنی متناظر، مدیران کنترل کیفیت، دبیران تدوین استاندارد و پیشگامان عرصه کیفیت تقدیر کرد.

امام جمعه عسلویه در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، پنجمین شهید محراب که در سال ۱۳۶۱ به دست منافقان به شهادت رسید، بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد.