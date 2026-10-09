حسینی: مسئولان گرانی را کنترل و نظارت جدی بر بازار داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدطاهر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبیک که در مسجد حضرت ولی‌عصر(عج) این شهر برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: ملت بصیر ایران همان‌گونه که در گذشته در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده است، امروز نیز با وحدت، بصیرت و ایثار در برابر دشمنان خواهد ایستاد.

امام‌جمعه موقت آبیک با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، درباره جایگاه قدرت ایران گفت: قدرت تنها به تجهیزات و امکانات مادی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان به خدا، روحیه مقاومت، شجاعت در دفاع از مردم و ایستادگی در برابر ظلم از مؤلفه‌های مهم قدرت هستند.

حسینی تأکید کرد: رمز قدرت ملت ایران، ایمان و ایستادگی در مسیر خداست و تا زمانی که مردم وحدت و روحیه مقاومت خود را حفظ کنند، دشمن نمی‌تواند اراده این ملت را بشکند.

وی با بیان اینکه ملتی که به خداوند متعال تکیه داشته باشد، از قدرت‌های دیگر هراسی ندارد، به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» اشاره کرد و آن را بیانگر روحیه اتکا به خدا و ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر دانست.

امام‌جمعه موقت آبیک در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از دولت و مسئولان، کنترل گرانی و نظارت جدی بر بازار را از مطالبات مهم مردم عنوان کرد.

وی گفت: دولت و مسئولان مربوطه باید برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقدام کنند و با نظارت جدی بر بازار، مانع از آن شوند که مردم هر روز با گرانی بیشتر کالاها مواجه شوند.