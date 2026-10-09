علیزاده: مسئولان برای مهار گرانی و نظارت بر بازار اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب علیزاده در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد و مصلای امام رضا (ع) شهرستان بام و صفی‌آباد برگزار شد، با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: ملتی که بیش از هفت ماه در سنگر خیابان میدان‌داری می‌کند، شایسته نیست این‌گونه با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم کند.

وی در ادامه افزود: چرا کسی به فکر نظارت بر بازار نیست؟ توصیه‌های امام شهید و امام عزیز در خصوص اقتصاد مقاومتی چه شد؟

امام جمعه بام و صفی‌آباد با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات اقتصادی مردم، خواستار اقدام جدی برای کنترل گرانی و تسهیل زندگی مردم شد و گفت: مسئولان باید فکری به حال معیشت مردم و بازار کنند تا مردم بیش از این به زحمت نیفتند.

علیزاده با اشاره به حضور باشکوه مردم در اجتماعات شبانه و رزمایش جان‌فدا اظهار کرد: مردم در عمل وفاداری خود را به نظام و انقلاب نشان دادند و امروز نوبت مسئولان است که با خدمت جهادی و شبانه‌روزی، دین خود را به مردم ادا کنند.

وی با اشاره به تهاجم دشمن آمریکایی و صهیونیستی علیه کشور افزود: با راهبری رهبر معظم انقلاب، شجاعت رزمندگان و هوشیاری مردم، توطئه‌های نظامی دشمنان نقش بر آب شده و دشمن تمرکز خود را بر جنگ رسانه‌ای و اقتصادی گذاشته است.

امام جمعه بام و صفی‌آباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته فراجا، این پیام را راهبردی و راهگشا دانست و بیان کرد: این پیام نقشه راه نیروی غیور فراجاست و ابعاد مختلف مأموریت‌های آشکار و پنهان مجموعه انتظامی کشور را مورد توجه قرار داده است.

وی امنیت را از مهم‌ترین نعمت‌های الهی برشمرد و اظهار کرد: برقراری امنیت در شهرها، روستاها و محله‌ها مرهون رشادت و شجاعت نیروهای غیور و زحمت‌کش فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیت کشور است.

علیزاده همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت همه‌جانبه نیروهای حافظ امنیت، استفاده از ظرفیت‌های انسانی و سخت‌افزاری و به‌ویژه هوش مصنوعی را در ارتقای کیفیت و تسهیل مأموریت‌های فراجا مؤثر دانست.