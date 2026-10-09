به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای این شهرستان برگزار شد، خواستار ورود جدی دولتمردان به موضوع معیشت مردم شد و تأکید کرد: مسئولان باید تلاش خود را برای مدیریت قیمت‌ها و مهار گرانی‌ها دوچندان کنند.

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دولت برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم تأکید کرد.

امام جمعه شاهرود با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ افزود: مردم نیز شرایط موجود را درک می‌کنند و با حفظ آرامش و صبوری، قطعاً به مسئولان در عبور از این شرایط کمک خواهند کرد.

امینی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به اقامه نماز، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اجلاسیه نماز، به‌طور مستقیم بر ضرورت تبیین و توجه ویژه به مقوله نماز تأکید کردند.

وی تبیین ماهیت و کارکرد نماز را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در پیام رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: ترویج و تبیین فرهنگ نماز، رسالت و وظیفه همه مؤمنان است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اقامه و ترویج نماز نباید صرفاً بر عهده یک دستگاه یا نهاد خاص باشد، تصریح کرد: مسئولیت ترویج فرهنگ نماز تنها متوجه نهادهای حاکمیتی نیست و همه باید در این زمینه تلاش کنند.

امینی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه نماز و مساجد گفت: همه نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، اعم از مجموعه‌های اقتصادی، فرهنگی و اداری، باید برای اقامه نماز و تقویت جایگاه مساجد برنامه داشته باشند و در این مسیر اقدام کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پیشگامی مسئولان در توجه به نماز افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که نسبت به برگزاری جلسات مسئولان در زمان نماز انتقاد داریم و انتظار می‌رود این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان امروز، سرنوشت نیروی انسانی نسل آینده کشور را رقم می‌زند؛ ازاین‌رو، باید به ارتقای کیفیت آموزش و تربیت معنوی جوانان توجه ویژه‌ای داشت.