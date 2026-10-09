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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

مطالبه امام جمعه شاهرود از دولت؛ مهار گرانی‌ها در اولویت باشد

مطالبه امام جمعه شاهرود از دولت؛ مهار گرانی‌ها در اولویت باشد

شاهرود- امام جمعه شاهرود با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر دولت برای کاهش فشار معیشتی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای این شهرستان برگزار شد، خواستار ورود جدی دولتمردان به موضوع معیشت مردم شد و تأکید کرد: مسئولان باید تلاش خود را برای مدیریت قیمت‌ها و مهار گرانی‌ها دوچندان کنند.

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دولت برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم تأکید کرد.

امام جمعه شاهرود با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ افزود: مردم نیز شرایط موجود را درک می‌کنند و با حفظ آرامش و صبوری، قطعاً به مسئولان در عبور از این شرایط کمک خواهند کرد.

امینی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به اقامه نماز، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اجلاسیه نماز، به‌طور مستقیم بر ضرورت تبیین و توجه ویژه به مقوله نماز تأکید کردند.

وی تبیین ماهیت و کارکرد نماز را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در پیام رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: ترویج و تبیین فرهنگ نماز، رسالت و وظیفه همه مؤمنان است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اقامه و ترویج نماز نباید صرفاً بر عهده یک دستگاه یا نهاد خاص باشد، تصریح کرد: مسئولیت ترویج فرهنگ نماز تنها متوجه نهادهای حاکمیتی نیست و همه باید در این زمینه تلاش کنند.

امینی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه نماز و مساجد گفت: همه نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، اعم از مجموعه‌های اقتصادی، فرهنگی و اداری، باید برای اقامه نماز و تقویت جایگاه مساجد برنامه داشته باشند و در این مسیر اقدام کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پیشگامی مسئولان در توجه به نماز افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که نسبت به برگزاری جلسات مسئولان در زمان نماز انتقاد داریم و انتظار می‌رود این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان امروز، سرنوشت نیروی انسانی نسل آینده کشور را رقم می‌زند؛ ازاین‌رو، باید به ارتقای کیفیت آموزش و تربیت معنوی جوانان توجه ویژه‌ای داشت.

کد مطلب 6972561

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