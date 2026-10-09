امام جمعه موقت بوشهر: مقابله با هجمه فرهنگی در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت فرهنگ در حفظ هویت جامعه اظهار کرد: مسائل فرهنگی از موضوعات راهبردی کشور است و غفلت از آن می‌تواند باورها و اراده جامعه را در معرض آسیب قرار دهد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی افزود: مسئولان ارشد باید مجموعه‌های تحت مدیریت خود را برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی بسیج کنند؛ چراکه این تهدیدها می‌تواند عمیق‌تر از تهدیدهای نظامی، باورها و اراده جامعه را هدف قرار دهد.

اسماعیلی با تأکید بر موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: بی‌حجابی از منظر شرعی حرام است و از منظر سیاسی نیز باید به پیامدهای آن توجه داشت؛ بنابراین، رعایت قوانین مرتبط با حجاب و عفاف باید مورد توجه همگان، از مسئولان تا سایر اقشار جامعه، قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: صیانت از ارزش‌های دینی و فرهنگی نیازمند احساس مسئولیت، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر نهادهای مرتبط است.

ولایت‌فقیه؛ محور حفظ هویت و انسجام جامعه

امام جمعه موقت بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر «کلمه توحید و توحید کلمه» اظهار کرد: تحقق وحدت و انسجام اجتماعی به محوریت و راهبری نیاز دارد و ولایت‌فقیه یکی از ارکان اساسی حفظ وحدت و اقتدار ایران اسلامی است.

اسماعیلی با اشاره به شرایط کشور در یک سال و نیم اخیر افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رهبری، ایمان مردم و انسجام ملی توانسته است در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کند و این ظرفیت باید در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: عبور از چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل فرهنگی و اقتصادی، نیازمند پایبندی به اصول و سیاست‌های کلان نظام است.

جنگ بدر؛ الگویی برای تقویت باور و روحیه جامعه

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در خطبه نخست نماز جمعه نیز با اشاره به درس‌های جنگ بدر اظهار کرد: امدادهای الهی و تقویت روحیه مسلمانان در این نبرد سرنوشت‌ساز، نقش مهمی در پیروزی جبهه حق داشت.

وی افزود: جنگ بدر نشان داد که ایمان، توکل، وحدت و برخورداری از روحیه مقاوم، در کنار عوامل مادی، از مؤلفه‌های مهم موفقیت در مواجهه با دشمنان است؛ درس‌هایی که در شرایط امروز نیز برای تقویت انسجام و ایستادگی جامعه اهمیت دارد.

قدردانی از نیروهای مسلح و خدمت‌رسانان

اسماعیلی در بخش پایانی سخنان خود از نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش به دلیل استمرار خدمت‌رسانی و ایفای مسئولیت در شرایط دشوار قدردانی کرد.

وی همچنین از خانواده‌های شهدا، رزمندگان، کادر درمان، اصناف و هیئت‌های مذهبی که در عرصه‌های مختلف دفاع و خدمت‌رسانی نقش‌آفرینی می‌کنند، تقدیر کرد.