امام جمعه اهرم: مقاومت فلسطین محاسبات رژیم صهیونیستی را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر اهرم با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی اظهار کرد: هفتم اکتبر ۲۰۲۳، برابر با ۱۵ مهر ۱۴۰۲، عملیات طوفان‌الاقصی به‌عنوان حرکتی بزرگ از سوی مقاومت فلسطین آغاز شد و محاسبات رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استکباری را به چالش کشید.

وی با اشاره به شرایط مردم غزه پس از آغاز جنگ افزود: در شرایطی که تلاش‌هایی برای نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان و پوشاندن جنایات چندین‌ساله رژیم صهیونیستی جریان داشت، مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت با وجود بمباران‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌ها و شهادت شمار زیادی از غیرنظامیان، بر مواضع خود ایستادگی کردند.

امام جمعه اهرم با تأکید بر اهمیت پایداری مردم فلسطین تصریح کرد: مقاومت و جهاد در راه خدا از ویژگی‌های برجسته شهدایی همچون سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار بود که در مسیر آرمان آزادی فلسطین جان خود را از دست دادند. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که فشار و کشتار نمی‌تواند ملتی را که برای باورها و ارزش‌های خود ایستادگی می‌کند، از میان بردارد.

پهلوزاده با بیان اینکه دفاع از سرزمین بخشی از باور و اعتقاد مردم فلسطین است، ابراز امیدواری کرد که مردم این سرزمین بتوانند با حفظ مقاومت و پایداری، به حقوق خود دست یابند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات یمن و مقاومت انصارالله گفت: ایستادگی مردم یمن و گروه‌های مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ، یادآور این حقیقت است که پیروزی همواره به تعداد و امکانات وابسته نیست؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ».

امام جمعه اهرم همچنین با اشاره به سابقه مقاومت حزب‌الله لبنان، تحولات قدرت‌های جهانی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: همان‌گونه که امپراتوری بریتانیا با گذشت زمان قدرت پیشین خود را از دست داد، قدرت‌های دیگر نیز از افول مصون نیستند و ایستادگی ملت‌ها می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد.

پهلوزاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از آنچه نقش برخی جریان‌های داخلی، مسئولان اقتصادی و دلالان در تشدید فشارهای ارزی و معیشتی مردم خواند، گفت: مردم انتظار دارند با عوامل برهم‌زننده امنیت اقتصادی و مافیاهای قدرت و ثروت برخورد جدی شود.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادی افزود: شرکت‌های دولتی نباید قیمت محصولات تولیدشده با مواد اولیه داخلی را بدون توجیه منطقی با نرخ‌های غیرواقعی ارز تطبیق دهند. باید از ارزش پول ملی حمایت کرد و اجازه نداد نوسانات ارزی، فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کند.

امام جمعه اهرم با اشاره به مطالبه عمومی برای برخورد با اخلالگران اقتصادی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با فساد و زمینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی مقابله کنند و اجازه ندهند منافع مردم قربانی فعالیت‌های سوداگرانه و منافع گروه‌های خاص شود.

وی در ادامه با اشاره به پیام فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: ملت ایران قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی خدمتگزاران امنیت کشور هستند و تأکید بر نقش نیروهای انتظامی در پیام فرماندهی معظم کل قوا، اهمیت این نهاد را در حفظ امنیت و مقابله با تهدیدها نشان می‌دهد.

پهلوزاده با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح و انتظامی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان و اقتدار از کشور و امنیت مردم دفاع می‌کنند و مردم نیز قدردان تلاش‌های آنان در مسیر برقراری امنیت خواهند بود.