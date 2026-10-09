اقتدار امت اسلامی در گرو تقوا و حفظ هنجارهای اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا کلشی‌نژاد در خطبه‌های نمازجمعه مسجد اهل‌سنت این شهر با محوریت بررسی رابطه هنجارهای اجتماعی، پیامدهای درازمدت جنگ و تحولات منطقه، اظهار کرد: در جهان‌بینی اسلامی، اصالت همواره با صلح، رحمت و کرامت انسانی است و جنگ امری عارضی تلقی می‌شود؛ بااین‌حال، تهاجم نظامی صرفاً بناها و زیرساخت‌ها را تخریب نمی‌کند، بلکه بیش از هر چیز سرمایه‌های اخلاقی و روانی جوامع را هدف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه هنجارها در شریعت اسلام افزود: احکام اسلامی تنها به نهی از افعال اکتفا نمی‌کنند، بلکه بر کنترل مسیرها و مقدمات فساد تأکید دارند؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا» تا جامعه از سرچشمه‌های تباهی فاصله بگیرد. پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده‌اند «مَن أذاعَ فاحِشَةً کانَ کَمُبتَدِئِها»، چراکه فروریختن قبح گناه، سد دفاعی اجتماع را فرومی‌ریزد. جامعه به تعبیر نبوی همچون کشتی است که هرگونه آسیب به سلامت آن، همه سرنشینان را دچار خسران می‌کند.

جنگ هنجارهای بقا را جایگزین ارزش‌های اخلاقی می‌کند

امام جمعه اهل سنت ارومیه با تشریح آسیب‌های اجتماعی منازعات مسلحانه تصریح کرد: نخستین ضربه جنگ، بلعیدن سرمایه اخلاقی، محدود کردن افق نگاه افراد به بقای فردی و تحلیل رفتن حس همدلی است. در چنین وضعیتی، رفتارهایی مانند دروغ، بی‌اعتمادی و کنار گذاشتن آداب و سنن اصیل به مرور زمان نهادینه شده و متأسفانه قربانیان در معرض بازتولید خشونت قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اینکه ترمیم شکاف‌های اجتماعی و اخلاقی دهه‌ها بیش از بازسازی‌های عمرانی زمان می‌برد، به تجربه تاریخی بحران بوسنی اشاره کرد و یادآور شد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هنجارهای ناشی از جنگ در نسل‌های بعد تداوم می‌یابند، مگر آنکه جامعه با هوشیاری، تربیت دینی و حرکت به سوی آشتی و وحدت، مسیر را اصلاح کند؛ چراکه طبق حدیث شریف نبوی «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً... وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَیِّئَةً...»، جنگ بستری برای تولید سنت‌های ناپسند و ماندگار است.

ماموستا کلشی‌نژاد در بخش دیگری از خطبه‌ها با محکومیت اقدامات متجاوزانه استکبار جهانی، به مصادیقی از نقض آشکار حقوق بین‌الملل پرداخت و گفت: حمله موشکی به دبستان دخترانه «شجره طیبه» در شهر میناب در نخستین روز از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، که به شهادت ۱۵۶ نفر از جمله بیش از ۱۲۰ دانش‌آموز ۷ تا ۱۲ ساله انجامید، یک خطای نظامی نبود؛ کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز با تأیید غیرنظامی بودن این مکان، بر عامدانه بودن این جنایت جنگی صحه گذاشت.

وی ادامه داد: این کارنامه سیاه مسبوق به سابقه است؛ چنان‌که حمله هوایی فروردین‌ماه سال گذشته (۲۸ آوریل ۲۰۲۵) ارتش آمریکا به بازداشتگاه مهاجران آفریقایی در صعده یمن نیز از سوی دیده‌بان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، مصداق بارز حمله کور و جنایت جنگی بدون پاسخگویی شناخته شد.

خطیب جمعه اهل‌سنت ارومیه همچنین با اشاره به جنایات مستمر رژیم اشغالگر قدس در اراضی اشغالی تصریح کرد: بر اساس گزارش رسمی کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، نیروهای اسرائیلی کودکان فلسطینی را به‌صورت هدف‌مند مورد اصابت قرار می‌دهند که این امر نشانه آشکار قصد نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است. آمار شهادت بیش از ۲۰ هزار کودک و جراحت بالغ بر ۴۴ هزار تن دیگر از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا به امروز حتی پس از آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ سندی غیرقابل‌انکار از جنایتی است که در سایه مصونیت آهنین از مجازات شکل‌گرفته و سکوت در برابر آن، همدستی با جنایت‌کاران است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» خاطرنشان کرد: آمادگی و تجهیز نیرو صرفاً منحصر به ابزارهای نظامی و مادی نیست؛ نیرومندترین تکیه‌گاه یک ملت در مصاف با ناملایمات، هنجارهای استوار، تقوا و حراست از بنیان‌های اخلاقی است.

ماموستا کلشی‌نژاد با یادآوری کلام امیرالمؤمنین علی (ع) درباره لزوم سبقت‌گرفتن بزرگان در ترک بدی‌ها و ترویج شایستگی‌ها تأکید کرد: مقاومت و اقتدار پایدار امت اسلامی نه با سرمایه‌های مادی، بلکه با خودسازی، عدالت‌محوری، الگو بودن نخبگان و مسئولان و ایستادگی صریح و بدون مماشات در برابر جبهه کفر و استکبار محقق می‌شود.