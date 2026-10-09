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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع «تنگ ملاوی» پلدختر

آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع «تنگ ملاوی» پلدختر

پلدختر- فرماندار پلدختر از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کوه «پشت تنگ ملاوی» خبر داد.

محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کوه پشت تنگ ملاوی، واقع در روستای ملاوی، ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه و به دلایل نامعلوم آغاز شده است.

اعزام نیروهای منابع طبیعی برای مهار حریق

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، نیروهای منابع طبیعی به محل آتش‌سوزی اعزام شدند و عملیات مهار و کنترل حریق در منطقه ادامه دارد.

میزان خسارت و وسعت آتش‌سوزی مشخص نیست

فرماندار پلدختر با اشاره به تلاش نیروهای حاضر در منطقه برای کنترل آتش، گفت: تاکنون جزئیات بیشتری درباره وسعت محدوده درگیر با حریق و میزان خسارت احتمالی اعلام نشده است.

کد مطلب 6972696

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