وزیر دادگستری: مبل و منبت ملایر باید به بازارهای جهانی راه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح هفتمین جشنواره ملی مبل و منبت ملایر با اشاره به ثبت جهانی این هنر-صنعت اظهار کرد: هنرمندان ملایری با تلاش و ممارست توانستند هنر خود را به ثبت جهانی برسانند و این موفقیت امتیازی بزرگ برای ملایر، استان همدان و کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: ثبت جهانی مبل و منبت ملایر باید مقدمه‌ای برای توسعه بیشتر این هنر-صنعت باشد و اکنون باید تلاش کنیم این هنر به جایگاه واقعی خود برسد و مبل و منبت ملایر در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به حضور مبل و منبت ملایر در اکسپوی دبی، بیان کرد: در این رویداد که نمایندگان کشورهای مختلف جهان حضور داشتند مبل و منبت ملایر درخشید و این موضوع نشان داد که ظرفیت معرفی و عرضه این هنر در سطح جهانی وجود دارد.

رحیمی ایجاد بازارهای صادراتی را یکی از نیازهای اساسی توسعه مبل و منبت دانست و گفت: برای رونق این صنعت باید بازارهای صادراتی فراهم شود و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله هتلینگ و امکانات لازم برای پذیرش گردشگران و فعالان اقتصادی توسعه یابد.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه توسعه و ارتقای مبل و منبت ملایر را مطرح کرد و افزود: دبیرخانه جشنواره به فعالیت خود ادامه دهد اما در کنار آن باید کارگروهی تخصصی تشکیل شود تا مسائل و ظرفیت‌های این هنر-صنعت را به صورت ویژه دنبال کند.

وزیر دادگستری با اعلام آمادگی برای عضویت در این کارگروه اظهار کرد: افتخار داریم در مسیر توسعه و ارتقای مبل و منبت ملایر در کنار مسئولان، هنرمندان و فعالان این حوزه باشیم.

رحیمی با اشاره به ظرفیت‌های ملایر در سایر حوزه‌های صنایع‌دستی، گفت: در کنار مبل و منبت، فرش نیز از ظرفیت‌های مهم این شهرستان است و می‌توان از توانمندی‌های موجود برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های ملایر استفاده کرد.

وی با تاکید بر ظرفیت اشتغال‌زایی و صادراتی مبل و منبت ملایر افزود: این هنر مورد توجه بازارهای جهانی است و می‌توان محصولات تولیدشده در ملایر را به کشورهای مختلف صادر کرد.

رحیمی ادامه داد: رونق صادرات مبل و منبت زمینه اشتغال افراد بیشتری از جمله دانش‌آموختگان دانشگاهی را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه اقتصادی شهرستان ملایر منجر شود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر، اظهار کرد: دشمن ناجوانمردانه در حال جنگ است اما ایرانیان به هیچ کشوری حمله نمی‌کنند و در برابر دشمن نیز هرگز تسلیم نخواهند شد.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: با توجه به برخورداری کشور از رهبری و پایبندی مردم به آرمان‌های امامین انقلاب باید مراقب باشیم در مسیر تفرقه‌ای که دشمن دنبال می‌کند قرار نگیریم.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش و همدلی بیشتر می‌توان جایگاه ملایر را ارتقا داد و ثمره این پیشرفت و توسعه در نهایت به مردم ایران خواهد رسید.