به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جلیلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف بازتاب جامع ظرفیتهای صنایعدستی و پیوند میان هنرهای اصیل شهرستان ملایر در طراحی تیزر و تبلیغات هفتمین جشنواره مبل و منبت ملایر از فرش دستباف بهعنوان نماد هویتی و هنری منطقه بهره گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی در این راستا افزود: همزمان با ایام جشنواره مبل و منبت ملایر نمایشگاه فرش اصیل ملایر در محل عمارت بادگیر یزد واقع در مجموعه تفریحی و گردشگری مینیورلد برپا شده و تا پایان شهریورماه میزبان علاقهمندان و گردشگران است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ملایر ادامه داد: در این نمایشگاه آثار دستباف بومی با نقوش شاخص و سنتی منطقه از جمله «چهارچنگ»، «پیچ جوزانی» و «نقش ماهی» به نمایش درآمده و امکان فروش مستقیم آثار هنرمندان نیز فراهم است.
جلیلی با تاکید بر جایگاه تاریخی فرش در فرهنگ بومی منطقه بیان کرد: فرش ملایر شناسنامه فرهنگی و هنری این دیار است و هر طرح آن پیشینه، اصالت و ذوق بافندگان را بازگو میکند؛ از این رو تلفیق و توجه همزمان به منبت و فرش تصویر کاملتری از غنای صنایعدستی شهرستان پیش روی مسافران قرار میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه در کانونهای گردشگری نظیر مینیورلد ضمن ایجاد بستر مناسب برای آشنایی عموم گردشگران با اصالتهای بومی گامی موثر در مسیر بازاریابی، حمایت اقتصادی و رونق فعالیت هنرمندان این حوزه است.
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