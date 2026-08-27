به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاحیه جشنواره مبلمان منبت ملایر با اشاره به جایگاه برجسته ملایر در تولید ۶۰ درصد مبلمان منبت کشور این ظرفیت را عاملی برای ایجاد اشتغال و ورود به بازارهای جهانی دانست و اظهار کرد: تلاش هنرمندان ملایری برای توسعه این هنر-صنعت امروز به یک جریان بزرگ جهانی تبدیل شده و مایه افتخار است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور و جنگ اقتصادی باید با شناسایی و بهرهگیری درست از ظرفیتهای محلی کشور را به قدرت جهانی تبدیل کرد، افزود: قدرت یک ملت تنها در حوزه نظامی نیست بلکه در توسعه علم، فناوری، اقتصاد، نشاط اجتماعی و انسجام ملی معنا مییابد.
استاندار همدان با اشاره به مزیتهای جغرافیایی و تاریخی استان همدان به عنوان مرکز منطقهای غرب کشور، تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای بینظیر گردشگری، معادن و کشاورزی نباید شاهد بیکاری یا آسیبهای اجتماعی باشیم.
ملانوریشمسی گردشگری را یکی از محورهای اصلی تحول استان برشمرد و تاکید کرد: این صنعت به دلیل اشتغالزایی بالا و آلودگی زیستمحیطی اندک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی از رفع موانع صدور مجوزها خبر داد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود دستورات لازم را برای بهبود زیرساختهای شهرک تخصصی مبلمان ملایر صادر کرد و گفت: طراحی میدان ورودی این شهرک از سوی راه و شهرسازی سریعاً انجام خواهد شد و در صورت نیاز سولههایی نیز برای توسعه فعالیتهای تولیدی در اختیار فعالان قرار میگیرد.
وی همچنین تشکیل یک تعاونی قدرتمند با مدیریت کارآمد را برای تثبیت جایگاه جهانی این هنر-صنعت ضروری دانست.
ملانوریشمسی در پایان با تاکید بر برگزاری همایش بزرگداشت کریمخان زند در سال آینده خواستار بینالمللی شدن جشنواره مبلمان منبت با حضور مهمانان خارجی شد تا محصولات این منطقه بیش از پیش در بازارهای جهانی دیده شود.
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