https://mehrnews.com/x3dh9h ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱ کد مطلب 6972860 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱ ۲۲۳ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب اراک- در این ویدئو ۲۲۳ شب لبیک و بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6972860 رهبر امامدادی کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اتحاد و همدلی ارومیهایها در حمایت از وطن به شب ۲۲۳ رسید خروش حماسی مردم انقلابی سلماس در لبیک به ندای رهبری گنبدکاووس ۲۲۳ شب ایستادگی یک میدان و دلهایی همراه ایران کردکوییها زیر آسمان شب، روایتگر ایستادگی و وفاداری شدند شبهای گالیکش با حضور مردمی که میدان را خالی نمیکنند برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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