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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

توقیف بیل مکانیکی برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای در قروه

توقیف بیل مکانیکی برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای در قروه

قروه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی در پی برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای در محدوده سایت پخش سیلاب روستای ظله‌جوب خبر داد.

فرهنگ مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش همیاران طبیعت مبنی بر برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای در حاشیه حوضچه‌های پخش سیلاب روستای ظله‌جوب، نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری با هماهنگی مراجع قضایی در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش مردمی، نیروهای بخش آبخیزداری و پاسگاه ویژه منابع طبیعی با هماهنگی معاونت آبخیزداری استان و با حضور نماینده دادستان و گروهی از کارشناسان امور آب شهرستان قروه، عملیات برداشت مصالح را متوقف کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه ادامه داد: در جریان این اقدام، یک دستگاه بیل مکانیکی مستقر در محل که در عملیات برداشت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

مرادی با تأکید بر ضرورت صیانت از سازه‌های آبخیزداری و تأسیسات پخش سیلاب خاطرنشان کرد: هرگونه برداشت، استخراج و جابه‌جایی مصالح رودخانه‌ای در محدوده حریم و مخزن این سازه‌ها، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح ممنوع است.

وی تأکید کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6972965

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