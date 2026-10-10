فرهنگ مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش همیاران طبیعت مبنی بر برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای در حاشیه حوضچه‌های پخش سیلاب روستای ظله‌جوب، نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری با هماهنگی مراجع قضایی در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش مردمی، نیروهای بخش آبخیزداری و پاسگاه ویژه منابع طبیعی با هماهنگی معاونت آبخیزداری استان و با حضور نماینده دادستان و گروهی از کارشناسان امور آب شهرستان قروه، عملیات برداشت مصالح را متوقف کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه ادامه داد: در جریان این اقدام، یک دستگاه بیل مکانیکی مستقر در محل که در عملیات برداشت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

مرادی با تأکید بر ضرورت صیانت از سازه‌های آبخیزداری و تأسیسات پخش سیلاب خاطرنشان کرد: هرگونه برداشت، استخراج و جابه‌جایی مصالح رودخانه‌ای در محدوده حریم و مخزن این سازه‌ها، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح ممنوع است.

وی تأکید کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.