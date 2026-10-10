  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

خراسان جنوبی تا سه شنبه سردتر می شود؛ هشدار باد و گرد و خاک

خراسان جنوبی تا سه شنبه سردتر می شود؛ هشدار باد و گرد و خاک

بیرجند- کارشناس هواشناسی از کاهش دمای خراسان جنوبی تا صبح سه‌شنبه و احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی نقاط استان خبر داد.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه‌های هواشناسی برای خراسان جنوبی احتمال افزایش ابر را پیش‌بینی می‌کنیم.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از اواخر وقت امشب تا فرداشب افزایش سرعت وزش باد و گردوخاک و برای برخی از نقاط استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

لطفی تأکید کرد: در این راستا حفاظت از محصولات برداشت‌شده کشاورزی نیز توصیه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ دمایی تا صبح سه‌شنبه برای خراسان جنوبی کاهش دما را خواهیم داشت، تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با ۹ درجه و گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی دهسلم با ۴۰ درجه بوده است.

لطفی یادآور شد: بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۳ درجه و در گرم‌ترین ساعات ۳۲ درجه بوده است.

کد مطلب 6973057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها