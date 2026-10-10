خراسان جنوبی تا سه شنبه سردتر می شود؛ هشدار باد و گرد و خاک

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه‌های هواشناسی برای خراسان جنوبی احتمال افزایش ابر را پیش‌بینی می‌کنیم.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از اواخر وقت امشب تا فرداشب افزایش سرعت وزش باد و گردوخاک و برای برخی از نقاط استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

لطفی تأکید کرد: در این راستا حفاظت از محصولات برداشت‌شده کشاورزی نیز توصیه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ دمایی تا صبح سه‌شنبه برای خراسان جنوبی کاهش دما را خواهیم داشت، تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با ۹ درجه و گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی دهسلم با ۴۰ درجه بوده است.

لطفی یادآور شد: بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۳ درجه و در گرم‌ترین ساعات ۳۲ درجه بوده است.