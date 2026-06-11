افزایش دمای هوا در خراسان جنوبی از اوایل هفته آینده

سمیه لطفی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، وزش تندباد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد خراسان جنوبی، بهویژه در نواحی مرز شرقی، قابل پیشبینی است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، افزود: در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید همراه با خیزش گرد و خاک میتواند سبب کاهش میزان دید افقی، افت کیفیت هوا و در برخی نقاط احتمال بروز خسارت شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: از نظر دمایی، امروز و فردا روند تغییرات دما بهصورت نسبی افزایشی خواهد بود و افزایش جزئی دما را شاهد خواهیم بود.
لطفی تصریح کرد: اما از اوایل هفته آینده، بهویژه در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، افزایش محسوس دمای هوا مورد انتظار است.
لطفی ادامه داد: در مجموع، طی روزهای آینده هوا گرمتر خواهد شد و با توجه به افزایش دما، مدیریت مصرف حاملهای انرژی، بهویژه آب و برق، به شهروندان توصیه میشود.
وی در پایان با اشاره به دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۳ درجه سردترین و دهسلم با ۴۳ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: برای نیز بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۸ و گرمترین ساعت ۳۳ درجه ثبت شده است.
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