به گزارش خبرنگار مهر، سینوش همت‌زاده صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد در سال جاری اظهار کرد: «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» رویکرد محوری شعارهای سال‌های اخیر روز جهانی استاندارد بوده و امسال نیز با تأکید بر موضوع «انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک»، اهمیت استانداردها در مدیریت مصرف انرژی و دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک یکی از اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است و انتخاب این شعار بر اهمیت نقش استانداردها در بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش اتلاف منابع و مقابله با ناترازی انرژی تأکید دارد.

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته استاندارد بیان کرد: عناوین این هفته با توجه به موضوعات مهم و اولویت‌های سازمان ملی استاندارد انتخاب شده‌اند و محورهایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، فرهنگ‌سازی و رسانه، مدیریت هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت مردمی را در بر می‌گیرند.

ضرورت رعایت استانداردهای مصرف انرژی در صنایع

همت‌زاده با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای معیار مصرف انرژی در واحدهای تولیدی گفت: اجرای این استانداردها موجب ارتقای کارایی واحدهای صنعتی و کاهش اتلاف انرژی می‌شود. برخی صنایع کشور انرژی‌بر هستند و اصلاح خطوط تولید، تجهیزات و شیوه‌های مصرف انرژی در این واحدها می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی با رعایت استانداردهای مرتبط با مصرف انرژی می‌توانند سهم مؤثری در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی ایفا کنند. ازاین‌رو، نظارت بر عملکرد واحدهای مشمول استانداردهای اجباری معیار مصرف انرژی از جمله اقدامات مهم سازمان ملی استاندارد به شمار می‌رود.

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت کنترل مصرف انرژی در تجهیزات مورد استفاده مردم تصریح کرد: نصب برچسب انرژی بر روی گروهی از لوازم و تجهیزات مصرفی الزامی شده است و رعایت الزامات استاندارد در تولید این محصولات می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در کشور داشته باشد.

همت‌زاده افزود: نظارت بر مصرف انرژی در واحدهای تولیدی مشمول استانداردهای مربوطه و همچنین کنترل تجهیزات تولیدشده و مورد استفاده عموم مردم، از جمله لوازم خانگی، از اقداماتی است که در راستای مدیریت مصرف انرژی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران استانداردهای ملی متعددی در این حوزه تدوین کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به استانداردهای مربوط به ویژگی‌ها و عملکرد پنل‌های خورشیدی اشاره کرد. اجرای این استانداردها با توجه به برنامه‌های کشور برای توسعه انرژی‌های پاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری یکی از اقدامات شاخص این اداره‌کل را اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان‌های اداری و دولتی عنوان کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اهتمام استانداری چهارمحال و بختیاری، این استان به‌عنوان نخستین استان کشور در اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان‌های دولتی پیشگام شده است.

وی توضیح داد: در چارچوب اجرای این طرح، دستگاه‌های دولتی درخواست خود را به اداره‌کل استاندارد استان ارائه کرده‌اند و پس از آن، فرایند ارجاع به شرکت‌های بازرسی فعال در این حوزه انجام شده است.

همت‌زاده ادامه داد: در فرایند ارزیابی ساختمان‌ها، مواردی همچون بررسی قبوض برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی و همچنین مساحت مفید ساختمان‌های اداری مورد توجه قرار می‌گیرد و بر اساس نتایج بررسی‌ها، برچسب انرژی برای ساختمان‌ها صادر می‌شود.

وی افزود: تاکنون برای تعدادی از ساختمان‌های اداری استان برچسب انرژی صادر شده و فرایند صدور برای سایر ساختمان‌های مشمول نیز در دست انجام است.

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تعیین وضعیت مصرف انرژی ساختمان‌ها به مدیران دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تا از میزان مصرف انرژی مجموعه خود آگاهی پیدا کنند و با شناسایی نقاط ضعف و اصلاح موارد منجر به مصرف بالاتر، برای کاهش مصرف انرژی اقدام کنند.

همت‌زاده با اشاره به برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در هفته استاندارد اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی سازمان، اجرای برنامه‌های متنوع برای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در کشور، اطلاع‌رسانی درباره مزایای رعایت استانداردها و معرفی خدمات سازمان ملی استاندارد به مردم است.

بازنگری ۲۴۰ استاندارد ملی در دو سال اخیر

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری با تشریح اقدامات این مجموعه در دو سال اخیر اظهار کرد: فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد استان همسو با سیاست‌های سازمان ملی استاندارد ایران و در چهار محور اصلی استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در محور استانداردسازی، آموزش و ترویج استاندارد، طی دو سال اخیر ۲۴۰ استاندارد ملی مورد بازنگری قرار گرفته و ۱۵ استاندارد ملی نیز تدوین یا تجدیدنظر شده است.

همت‌زاده با اشاره به برنامه‌های آموزشی این اداره‌کل بیان کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۲ هزار و ۷۱۱ نفرساعت دوره آموزشی برای مدیران کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان استاندارد، کارکنان اداره‌کل و افراد برون‌سازمانی برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای ترویج فرهنگ استاندارد، ۲۵ برنامه و فعالیت ترویجی اجرا شده که تهیه خلاصه استانداردها، حضور در نمایشگاه‌ها، تولید محتوای آموزشی، فرهنگ‌سازی در مدارس و برگزاری همایش‌های مرتبط با استاندارد از جمله این اقدامات بوده است.

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح سفیران استاندارد در مدارس گفت: این طرح با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ استاندارد از سنین کودکی و نوجوانی اجرا می‌شود و دانش‌آموزان منتخب پس از دریافت آموزش‌های لازم، آموخته‌های خود را به سایر دانش‌آموزان منتقل می‌کنند.

همت‌زاده افزود: سفیران استاندارد نقش مهمی در آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم استاندارد و ضرورت رعایت آن در زندگی روزمره دارند و در برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی استاندارد امسال نیز از سفیران برتر که در زمینه آموزش و ترویج این فرهنگ میان همسالان خود فعالیت مؤثری داشته‌اند، تقدیر خواهد شد.

صدور ۱۰۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزیابی انطباق گفت: طی دو سال اخیر، ۱۰۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۱۱ پروانه استاندارد تشویقی یا اختیاری در استان صادر شده است.

مدیرکل اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در همین مدت و در چارچوب نظارت‌های مستمر بر واحدهای تولیدی، ۳۳۰ مورد تمدید یا ابطال پروانه‌های استاندارد نیز انجام شده است.

همت‌زاده همچنین به یکی از اقدامات شاخص این اداره‌کل در حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، برای نخستین بار در استان، پروانه کاربرد علامت استاندارد برای یک نمایندگی خدمات پس از فروش لوازم خانگی صادر شده است.

وی در پایان بر اهمیت توسعه فرهنگ استاندارد، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و گسترش همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی و رسانه‌ها در ترویج استاندارد تأکید کرد.