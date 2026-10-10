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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

۸ اثر نفیس بانوان گلبهاری در سبد سوغات قرار گرفت

۸ اثر نفیس بانوان گلبهاری در سبد سوغات قرار گرفت

مشهد- مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلبهار گفت: هشت اثر نفیس منحصر به فرد بانوان در جشنواره روز ملی روستا و عشایر شهرستان گلبهار شناسایی و در سبد سوغات قرار گرفته است.

به گزارش علی اکبر احمدزاده، در حاشیه بازدید مشاوران زنان و خانواده فرمانداری های خراسان رضوی از نمایشگاه توانمندیها، محصولات تولیدی و صنایع دستی مناطق روستایی و عشایری شمال غرب خراسان رضوی در گلبهار اظهار کرد: پارچه بافی، فرت بافی، تابلو فرش، تابلو قلم زنی، سرویس تولیدی آشپز خانه، تولید ظروف چینی، صنایع چرم و تولید شیرینی سنتی ازجمله ۸ اثر نفیس بانوان گلبهاری هستند که در سبد سوغات شهرستان گلبهار قرار گرفته اند.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلبهار گفت: صنایع دستی بانوان نمونه بارزی از جمله جاذبه‌ های میراث فرهنگی به شمار می‌رود و در هر شهر و دیاری که باشد، همراه با جذابیت‌ های منحصر به فرد می‌تواند با خاطره سازی در گردشگران، امید به تکرار سفر به شهرستان گلبهار را بیشتر کند.

وی افزود: بررسیهای اولیه نشان می دهد برخی از این آثار در کشور مشتریان خاص خود را دارند که کار آفرینان با آموزش های ویژه آنرا خلق و در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

احمدزاده اظهار کرد: در رویداد اقتصادی و فرهنگی نمایشگاه توانمندیهای بانوان تلاش شده تا ظرفیت ها و توانمندیهای بانوان در حوزه صنایع دستی معرفی و شناخته شود و بخشی از تولیدات آنان در معرض دید و خرید علاقمندان قرار گرفته که علاقمندان استقبال خوبی داشتند.

کد مطلب 6973112

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