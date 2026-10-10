به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی اظهار کرد: در نشستی با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان در قم، آخرین اقدامات مربوط به راه‌اندازی، تجهیز و مدیریت مدرسه قزوینی‌ها در نجف اشرف بررسی شد.

وی با اشاره به روند احداث این مجموعه افزود: پس از سال‌ها پیگیری، مدرسه جدید قزوینی‌ها در موقوفه محمدعلی امینی در نجف اشرف به همت عتبه علوی احداث و تحویل شده است؛ اقدامی که زمینه احیای ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و حوزوی این موقوفه را فراهم می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: در نشست قم، برنامه‌ریزی برای آغاز فعالیت مدرسه و فراهم‌کردن مقدمات بهره‌برداری رسمی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح این مجموعه باشیم.

مجیدی خاطرنشان کرد: آیین افتتاح رسمی مدرسه قزوینی‌ها در نجف اشرف با حضور مسئولان کشوری و ایرانی و جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی عراق برگزار خواهد شد.