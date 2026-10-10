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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

«نسیم مهر» به حمایت از خانواده زندانیان در شهرکرد می‌وزد

«نسیم مهر» به حمایت از خانواده زندانیان در شهرکرد می‌وزد

شهرکرد-همایش بزرگ «نسیم مهر» به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، شنبه ۱۸ مهرماه در شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ «نسیم مهر» با هدف حمایت از خانواده زندانیان و توجه به ضرورت پشتیبانی اجتماعی از این خانواده‌ها، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرکرد برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری واقع در میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه بین‌المللی شهرکرد برگزار خواهد شد.

حمایت از خانواده زندانیان، توجه به نیازهای معیشتی و اجتماعی آنان و فراهم کردن زمینه بازگشت امیدوارانه به زندگی، از موضوعات مهم در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده به شمار می‌رود.

کد مطلب 6973133

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