به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ «نسیم مهر» با هدف حمایت از خانواده زندانیان و توجه به ضرورت پشتیبانی اجتماعی از این خانواده‌ها، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرکرد برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری واقع در میدان دفاع مقدس، جاده نمایشگاه بین‌المللی شهرکرد برگزار خواهد شد.

حمایت از خانواده زندانیان، توجه به نیازهای معیشتی و اجتماعی آنان و فراهم کردن زمینه بازگشت امیدوارانه به زندگی، از موضوعات مهم در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده به شمار می‌رود.