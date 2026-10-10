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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی یوسف و کنگره شعر دفاع مقدس تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی یوسف و کنگره شعر دفاع مقدس تمدید شد

مهلت ارسال آثار به پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف و بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، ویژه استان تهران، تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان به شرکت در پانزدهمین جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسالان، و همچنین شاعران متقاضی شرکت در بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت می‌توانند آثار خود را مطابق محورهای اعلام‌شده در فراخوان‌ها، در قالب فایل Word و همراه با مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۲۲۱۶۰۶۷۶۴ ارسال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، علاقه‌مندان می‌توانند با شماره ۱۵۷۸، داخلی‌های ۸۵۵، ۸۵۸، ۸۷۸ و ۶۷۰ تماس بگیرند. دبیرخانه استانی هر دو رویداد در معاونت فرهنگی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، واقع در میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو مستقر است.

مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی یوسف و کنگره شعر دفاع مقدس تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی یوسف و کنگره شعر دفاع مقدس تمدید شد

کد مطلب 6973120
زهرا اسكندری

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