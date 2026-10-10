به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح شنبه در نشست هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان که با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران و رؤسای دانشگاه‌های استان برگزار شد، با اشاره به نقش نهادهای علمی و فرهنگی در پیشرفت جامعه اظهار کرد: دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، به‌ویژه دانشگاه‌ها، از پیشران‌های اصلی توسعه همه‌جانبه استان و کشور هستند.

کمبود سرانه‌های عمومی در مرکز استان

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در شهر یاسوج افزود: مرکز شهر با کمبود جدی فضای سبز و پارک مواجه است و مناطق حاشیه‌ای و شمالی شهر نیز از نظر فضاهای ورزشی، بهداشتی و آموزشی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، بخشی از این مشکلات را ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرجامع در دوره‌های گذشته دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی شهروندان تأکید کرد.

توسعه یاسوج نیازمند عبور از نگاه بخشی است

بهرامی با اشاره به نقش استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان تصریح کرد: با توجه به نگاه توسعه‌محور و تجربه مدیریتی یدالله رحمانی در حوزه برنامه‌ریزی، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و در راستای تأمین منافع عمومی مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش و پرورش از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه فضا و زیرساخت برخوردارند، ادامه داد: با هم‌افزایی بین‌دستگاهی می‌توان از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرد؛ بنابراین مدیران نباید صرفاً از زاویه مأموریت دستگاه خود به مسائل نگاه کنند، بلکه باید با دیدی کلان و توسعه‌گرا، منافع عمومی را در اولویت قرار دهند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه مدیریتی خود در شهرداری یاسوج خاطرنشان کرد: در آن دوران نیز معتقد بودیم که در حوزه آموزش و خدمات‌رسانی به مدارس نباید نگاه جزیره‌ای حاکم باشد؛ چراکه گسترش افق دید مدیران و اتخاذ تصمیمات مشترک، نتایج مثبت آن را به جامعه و شهروندان می‌رساند.

پیشنهاد تبدیل فضای آموزشی به بوستان شهری

بهرامی در ادامه با اشاره به نیاز بافت مرکزی یاسوج به فضای سبز و محیط‌های عمومی، پیشنهاد کرد از ظرفیت برخی املاک و فضاهای متعلق به آموزش و پرورش برای ایجاد بوستان شهری استفاده شود.

وی با اشاره به وجود فضای متعلق به آموزش و پرورش در مجاورت بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: با تأمین و بازسازی فضای جایگزین برای آموزش و پرورش، می‌توان این محدوده را به پارک و فضای عمومی مناسب تبدیل کرد تا بخشی از نیاز شهروندان به فضای سبز در مرکز شهر تأمین شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چنین تصمیماتی در صورت بررسی کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و استفاده بهینه از فضاهای موجود کمک کند.

تربیت معلم باید از مسیر تخصصی دانشگاه فرهنگیان انجام شود

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود، دانشگاه فرهنگیان را سنگ‌بنای نظام تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت اصلاح فرآیند تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از برخی تصمیمات گذشته در حوزه جذب معلم اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش باید از مسیر تخصصی دانشگاه فرهنگیان انجام شود و ورود به حرفه معلمی مستلزم گذراندن دوره‌های استاندارد و برخورداری از صلاحیت‌های لازم است.

وی با بیان اینکه معلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در ساخت آینده جامعه دارند، افزود: اگر امروز تصمیمات اصولی و ساختاری برای دانشگاه فرهنگیان و نظام تربیت معلم اتخاذ نشود، پیامدهای آن در سال‌های آینده متوجه همه بخش‌های جامعه خواهد شد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و همکاری رؤسای دانشگاه‌های استان، تصمیمات مؤثر و پایداری برای بهینه‌سازی فضاهای موجود، توسعه متوازن یاسوج و ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان اتخاذ شود.