به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را برای طرح و تصویب در نخستین جلسه هیئت‌های امنا به رؤسا و سرپرستان این مؤسسات ابلاغ کرد.

بر اساس نامه ابلاغی، این اصلاحات در پی ابلاغ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با تاریخ اجرای اول بهمن ۱۴۰۴ و با توجه به ضرورت‌های مطرح‌شده، پیشنهاد شده است. در این نامه از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات خواسته شده است اصلاحات مورد نظر را در نخستین جلسه هیئت امنای مؤسسه مطرح و به تصویب برسانند.

اصلاح شرایط عمومی استخدام اعضای هیئت علمی

یکی از محورهای اصلاحی، تغییر بند «الف» ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و بازنگری در شرایط عمومی استخدام است.

بر اساس متن پیشنهادی، شرایط عمومی استخدام شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در زمان استخدام و طول دوران خدمت، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه، اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته‌شده در قانون اساسی و نداشتن سابقه عضویت، وابستگی یا حمایت از گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی معارض و معاند با نظام اسلامی ایران است.

همچنین، نداشتن سابقه فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات و اغتشاشات علیه نظام یا امضای بیانیه‌های ضد جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سابقه سوء در کمیته انضباطی دانشجویی یا حراست مؤسسه به‌صورت مستند در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تحصیل و رعایت پوشش کامل و حجاب و عفاف اسلامی و قوانین و مقررات مربوط، در زمره شرایط پیشنهادی قرار گرفته است.

بر اساس این اصلاحات، نداشتن اشتهار به فسق و فجور و ارتکاب اعمال و رفتار خلاف حیثیت، شرافت و شئون شغلی، نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر، نداشتن محکومیت به محرومیت دائمی از خدمات دولتی بر اساس رأی قطعی مراجع ذی‌صلاح، نداشتن اعتیاد و اشتهار به خریدوفروش یا مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و موارد مشابه نیز از دیگر شرایط عمومی استخدام خواهد بود.

همچنین، داشتن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم برای آقایان، به‌استثنای معافیت اعصاب و روان، و برخورداری از سلامت و توانایی روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر، در این فهرست آمده است.

در بند دیگری از اصلاحات پیشنهادی، با هدف حمایت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان جذب زنان متأهل در شهر یا شهرستانی غیر از محل استقرار همسر، با موافقت هیئت امنای مؤسسه، پیش‌بینی شده است.

اصلاح مقررات مأموریت اعضای هیئت علمی برای تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی

اصلاح ماده ۷۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، محور دیگر این ابلاغیه است. بر اساس متن پیشنهادی، مأموریت عضو رسمی مؤسسه برای تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی، از جمله رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران و سمت‌هایی که بر اساس قانون یا مصوبه هیئت وزیران هم‌تراز مقامات سیاسی شناخته شده‌اند، مجاز خواهد بود.

در تبصره نخست این ماده پیشنهاد شده است حقوق و مزایای مشمولان در مدت تصدی این سمت‌ها، با تشخیص رئیس مؤسسه محل خدمت، از محل اعتبارات مؤسسه یا دستگاه محل مأموریت پرداخت شود. همچنین، فوق‌العاده مدیریت این افراد در دوران تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی از محل اعتبارات مؤسسه محل مأموریت تأمین و حسب توافق، توسط مؤسسه محل مأموریت یا محل خدمت آنان پرداخت خواهد شد.

بر اساس تبصره دوم، ارتقای مرتبه اعضای مشمول این ماده با رعایت کامل آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی انجام می‌شود.

تبصره سوم نیز اعطای ترفیع سالانه استحقاقی اعضای مشمول این ماده را بدون نیاز به ارزیابی پیش‌بینی کرده است.

همچنین، طبق تبصره چهارم، اعضایی که حداقل دو سال در وضعیت هیئت علمی در سمت‌های مذکور انجام وظیفه کرده یا بکنند، پس از پایان دوره تصدی، با حفظ مرتبه علمی خود از حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیئت علمی در همان پایه برخوردار خواهند شد. این مزایا شامل افرادی که به موجب حکم مراجع قانونی ذی‌صلاح به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند، نخواهد بود.

اصلاح شرایط انتخاب استاد ممتاز

در بخش دیگری از این ابلاغیه، اصلاح بند ۱-۴-۱ دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز، پیوست شماره پنج، پیشنهاد شده است.

بر اساس متن اصلاحی، متقاضی باید حداقل ۳۰ مقاله داشته باشد و میانگین ارجاعات خالص غیرخوداستنادی به مقالات وی حداقل ۲۰ ارجاع باشد. این مقالات باید در مجلات تحت نمایه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) یا پایگاه‌های اطلاعات علمی معتبر بین‌المللی منتشر شده باشند.

تغییر فرمول محاسبه فوق‌العاده حقوقی

تغییر فرمول ذیل تبصره ۵ ماده ۵۹ نیز از دیگر موارد اصلاحی است. بر اساس متن ابلاغیه، فرمول محاسبه فوق‌العاده حقوقی با اشاره به ضریب حقوق سالانه کارکنان که از سوی دولت ابلاغ می‌شود و عدد مبنای جدول ذیل فوق‌العاده حقوقی، در شمار اصلاحات پیشنهادی قرار گرفته است.

این اصلاحات از سوی علی خاکی صدیق، رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شده است تا در نخستین جلسه هیئت‌های امنا مطرح و تصویب شود.