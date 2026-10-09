فرزانه صفیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کالیگرافی از ترکیب دو واژه یونانی «کالوس» به معنای زیبا و «گرافیا» به معنای نوشتن یا ترسیم کردن شکل گرفته و در واقع می‌توان آن را هنر زیبانویسی یا زیباآفرینی با نوشتار دانست.

وی افزود: در این هنر، حروف و کلمات صرفاً برای رساندن یک مفهوم مشخص به کار نمی‌روند، بلکه خود فرم، ساختار و ترکیب حروف نیز اهمیت دارد و می‌تواند به یک عنصر هنری تبدیل شود.

این هنرمند بیجاری ادامه داد: در کالیگرافی، حرکت خط، فرم حروف، ترکیب‌بندی، رنگ و نحوه قرار گرفتن عناصر در کنار یکدیگر، همگی در شکل‌گیری یک اثر نقش دارند و می‌توانند احساس و مفهوم خاصی را به مخاطب منتقل کنند.

صفیاری با بیان اینکه ممکن است مخاطب در برخی آثار کالیگرافی در نگاه نخست معنای مشخصی از نوشته دریافت نکند، گفت: هدف همیشه خوانده شدن کلمات نیست؛ گاهی فرم و ساختار نوشتار در کنار رنگ و ترکیب‌بندی، خودش پیام و حس اثر را منتقل می‌کند.

وی عنوان کرد: ممکن است در یک اثر با یک کلمه، جمله یا ترکیبی از حروف مواجه باشیم، اما آنچه اهمیت دارد فقط محتوای نوشته نیست، بلکه شکل ارائه آن نیز بخشی از اثر هنری محسوب می‌شود.

این هنرمند کالیگرافیست با اشاره به جایگاه این هنر بیان کرد: کالیگرافی در نقطه‌ای میان هنر سنتی و هنر مدرن قرار می‌گیرد و همین ویژگی به هنرمند اجازه می‌دهد در کنار استفاده از ریشه‌های نوشتاری، تجربه‌های تازه‌ای در فرم، رنگ و ترکیب داشته باشد.

«خط و خلسه»؛ نخستین تجربه نمایشگاه انفرادی صفیاری

صفیاری درباره نمایشگاه «خط و خلسه» اظهار کرد: برای این نمایشگاه حدود ۴۰ اثر آماده کرده بودم، اما به دلیل محدودیت‌های موجود، در نهایت تعدادی از آثار انتخاب شد و مجموعه‌ای کوچک‌تر در معرض دید مخاطبان قرار گرفت.

وی افزود: آثار ارائه‌شده حاصل بخشی از مسیر چندساله فعالیت من در زمینه کالیگرافی است و تلاش کردم مجموعه‌ای را انتخاب کنم که بتواند بخشی از نگاه و تجربه هنری من را به مخاطب منتقل کند.

صفیاری با اشاره به سابقه حضور خود در نمایشگاه‌های هنری گفت: پیش از این در چند نمایشگاه گروهی حضور داشته‌ام، اما «خط و خلسه» نخستین نمایشگاه انفرادی من است و به همین دلیل تجربه‌ای متفاوت و ارزشمند برایم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در نمایشگاه انفرادی، هنرمند فرصت بیشتری دارد تا نگاه و مسیر هنری خود را به صورت یک مجموعه با مخاطب در میان بگذارد و این نمایشگاه نیز برای من فرصتی است تا بخشی از تجربه چندساله خود را در زمینه کالیگرافی ارائه کنم.

این هنرمند بیجاری با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه در شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان ارائه آثار، فرصت خوبی برای ارتباط مستقیم هنرمند با مخاطبان است و باعث می‌شود آثار هنرمندان بومی بیشتر دیده شوند.

صفیاری گفت: امیدوارم مخاطبان با آثار «خط و خلسه» ارتباط برقرار کنند و این نمایشگاه بتواند بخشی از علاقه و تجربه من در مسیر فعالیت هنری را به آنها منتقل کند.

وی در پایان اظهار کرد: برگزاری نخستین نمایشگاه انفرادی برای من آغاز یک مسیر تازه است و امیدوارم در ادامه بتوانم آثار بیشتری تولید و فرصت‌های بیشتری برای ارائه آنها در اختیار داشته باشم.