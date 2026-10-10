سفرهای اقتصادی عتبات عالیات برای دانشگاهیان از اول آبان‌ آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، با اشاره به نقش و جایگاه والای زیارت در محیط‌های دانشگاهی و آثار تربیتی آن اظهار داشت: زیارت علاوه بر آثار فردی که موجب کمالات انسان می‌شود، نقش‌های اجتماعی فراوانی نیز دارد؛ از جمله مصون‌سازی فضاهای علمی که مورد تأکید قرآن کریم است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمانی، جوان دانشجوی ما نیازمند پیوند دلش به خاندان عصمت وطهارت(علیهم‌السلام) و محبت آنان است و زیارت، تجلی این محبت و عشق است.

جزئیات بسته زیارتی دانشگاهیان

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به افزایش قیمت دلار و هزینه‌های ایاب و ذهاب، به‌ویژه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی، گفت: احساس کردیم با قیمت‌ها و نرخ‌های اعلام‌شده‌ای که شرکت‌های سیاحتی و زیارتی برای عتبات عالیات دارند، جمع محدودی از دانشگاهیان می‌توانند از این فیض بزرگ بهره‌مند شوند؛ از این رو از مدت‌ها قبل در تلاش بودیم تا یک سفر اقتصادی و ارزان‌قیمت برای دانشگاهیان تدارک ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری سازمان حج و زیارت کشور و دستگاه‌های آموزش عالی، این بسته زیارتی اکنون آماده شده و ان‌شاءالله از اول آبان‌ماه اعزام‌های آن آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: این سفرها به‌صورت زمینی بوده و مدت اقامت آن پنج شب می‌باشد که دو شب در نجف اشرف و سه شب در کربلای معلی خواهد بود و سفر به کاظمین و سامرا به‌صورت عبوری انجام می‌شود.

تسهیلات و یارانه اسکان

طاهری افزود: این بسته زیارتی شامل ایاب و ذهاب داخل کشور، ایاب و ذهاب خارج کشور و داخل عراق، پذیرایی سه وعده بر اساس منوی آشپزخانه مرکزی حج و زیارت در عراق، و اسکان در مهمان‌پذیرهای سطح عالی می‌باشد.

وی تصریح کرد: آنچه که دانشجویان، کارکنان و اساتید پرداخت می‌نمایند تنها هزینه ایاب و ذهاب‌ها و پذیرایی‌هاست و هزینه اسکان را ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با کمک دستگاه‌های آموزش عالی به‌عنوان یارانه متقبل می‌شود؛ در واقع هزینه اسکان برای دانشجویان رایگان است.

ثبت‌نام دانشگاهی؛ تفاوت این دوره با گذشته

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری گفت: تفاوت این دوره اعزام عتبات دانشگاهیان با دوره‌های قبل در این است که ثبت‌نام به‌صورت دانشگاهی صورت می‌گیرد؛ یعنی زائر با دوستان و رفقای دانشگاهی خود رهسپار این سفر می‌شود.

لذا دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دستگاه‌های آموزش عالی از طریق وزارتخانه‌ها، تقاضاهای خود را مبنی بر نیاز به تعداد کاروان‌ها اعلام می‌نمایند و ما نیز بر اساس توان و ظرفیت پذیرش می‌کنیم. پس از موافقت و اعلام زمان کاروان برای هر دانشگاه، ثبت‌نام از دانشجویان توسط خود دانشگاه صورت می‌گیرد.

از این رو تشکل‌ها، کانون‌ها، هیئات مذهبی دانشجویی، انجمن‌های علمی و حتی گروه‌های کلاسی می‌توانند با هماهنگی دوستان دانشگاهی خود، درخواست کاروان به دفتر نهاد یا معاونت فرهنگی و دانشجویی دهند تا آنها نیز به ما برسانند و از این سفر معنوی برخوردار شوند.

برنامه‌های فرهنگی و مهلت ثبت درخواست

وی افزود: این برنامه‌ها که از اول آبان‌ماه شروع می‌شود، تا زمان امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها ادامه دارد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان خاطرنشان کرد: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی را با کمک بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات آماده نموده است. همچنین به همه زائران عتبات عالیات بسته‌های فرهنگی زیارت اهدا خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در پایان تأکید کرد: مجموعه‌های دانشگاهی و دفاتر نهاد تا بیستم مهرماه باید درخواست کاروان‌هایشان را به ما برسانند تا ما نیز فرصت ساماندهی تا اول آبان را داشته باشیم.