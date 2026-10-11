به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کمیته ملی المپیک که طبق زمان بندی قانونی باید شهریورماه برگزار می شد، به خاطر همزمانی با بازی‌های آسیایی ناگویا، با تعویق ۴ ماه به ۷ دی ماه موکول شد؛ این تصمیم توسط هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک گرفته شد؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از تداخل فرایند انتخابات با اعزام و حضور کاروان ایران در یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره اتخاذ شد.

حالا که پرونده بیستمین دوره بازی های آسیایی بسته شده است، این پرسش مطرح است که فرایند انتخابات از چه زمانی وارد مرحله اجرایی جدی خواهد شد؟

فرصت برای برنامه‌ریزی، نه تعویق در اقدامات

برگزاری بازی‌ های آسیایی، به‌ دلیل گستردگی کاروان اعزامی ورزش ایران و حجم بالای مسئولیت‌ های اجرایی کمیته ملی المپیک، می‌توانست تمرکز بر انتخابات را با دشواری‌ هایی همراه کند. از این حیث، انتقال زمان انتخابات به پس از این رویداد، با هدف مدیریت بهتر برنامه‌های ورزشی کشور صورت گرفت.

با این حال، تعیین تاریخ برگزاری مجمع به‌تنهایی به معنای تکمیل مقدمات انتخابات نیست. از فراخوان و ثبت‌نام نامزدها گرفته تا بررسی مدارک، تعیین وضعیت اعضای مجمع و اطلاع‌ رسانی درباره مراحل مختلف، مجموعه اقداماتی است که باید در چارچوب مقررات و زمان‌ بندی مشخص انجام شود.

به همین دلیل، فاصله باقی‌ مانده تا ۷دی‌ فرصتی است که می‌ تواند برای پیشبرد منظم این مراحل مورد استفاده قرار بگیرد؛ به خصوص که هرگونه تاخیر در اقدامات مقدماتی، ممکن است در ادامه، زمان تصمیم‌ گیری و رسیدگی به مسائل اجرایی را محدود کند و این فاکتورها، اهمیت فرصت باقی مانده و استفاده از آن را بیشتر می کند.

تقویم شلوغ ورزش، دلیلی برای اقدام زودتر

البته بازی‌ های آسیایی تنها رویداد مورد دغدغه ورزش ایران نبوده و نیست و تقویم بین‌المللی همچنان با مسابقات مهم دیگری همراه است. بازی‌های المپیک جوانان داکار و بازی‌ های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض نیز در ماه‌ های پیش‌ رو قرار دارند؛ رویدادهایی که پیشتر در بحث تعویق انتخابات نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

با وجود این، تداوم رویداد های ورزشی نباید به معنای به تعویق افتادن اقدامات اداری و اجرایی انتخابات باشد. اتفاقاً در چنین شرایطی، برنامه‌ ریزی زودهنگام می‌ تواند از همزمانی و تراکم مسئولیت‌ ها در هفته‌ های پایانی جلوگیری کند و امکان مدیریت بهتر امور را در اختیار مجموعه برگزار کننده قرار دهد.

شفافیت؛ لازمه یک فرایند انتخاباتی منظم

انتخابات کمیته ملی المپیک تنها انتخاب رئیس و اعضای هیئت اجرایی نیست؛ این فرایند بر ساختار مدیریتی یکی از مهم‌ ترین نهادهای ورزش کشور و مسیر تصمیم‌ گیری‌ های کلان آن در دوره آینده اثر می‌ گذارد. از این رو، اطلاع‌ رسانی به‌ موقع درباره مراحل اجرایی، رعایت ضوابط و فراهم کردن فرصت کافی برای طی شدن فرایندها، می‌ تواند به افزایش شفافیت و اعتماد اعضای مجمع کمک کند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌ رود با پایان بازی‌ های آسیایی، موضوع انتخابات در اولویت اجرایی کمیته ملی المپیک قرار بگیرد و برنامه زمان‌ بندی مراحل باقی‌ مانده، متناسب با مقررات، به‌روشنی دنبال شود.

۷ دی؛ یک تاریخ سرنوشت ساز

۷ دی اکنون موعد تعیین‌ شده برای برگزاری انتخابات است؛ تاریخی که هرچه به آن نزدیک‌ تر شویم، فرصت کمتری برای انجام اقدامات مقدماتی باقی خواهد ماند. بنابراین، مسئله اصلی در مقطع کنونی نه تغییر دوباره زمان انتخابات، بلکه آغاز به‌ موقع و منظم فرایندی است که باید در موعد مقرر به نتیجه برسد.

ورزش ایران پس از پایان بازی‌ های آسیایی، وارد مرحله تازه‌ای از ارزیابی عملکرد ها و برنامه‌ ریزی برای رویدادهای آینده شده است. در این میان، تعیین تکلیف به‌ موقع ساختار مدیریتی کمیته ملی المپیک نیز بخشی از همین مسیر است؛ مسیری که می‌ تواند با برنامه‌ ریزی زود هنگام، شفافیت و پرهیز از انباشت اقدامات در روزهای پایانی، با نظم بیشتری دنبال شود تا شاهد انتخاباتی باشیم که برای اولین قرار است که نتیجه آن ماندگاری ۲ ساله داشته باشد.