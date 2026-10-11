صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۱۹ مهر) در استان‌های مازندران، شرق گیلان، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۲۰ مهر) در مناطقی از شمال غرب کشور، بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد. همچنین روز سه‌شنبه (۲۱ مهر)، علاوه بر شمال غرب، در غرب کشور، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز مرکزی، بخش‌هایی از مرکز کشور و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، شرایط برای وقوع بارش فراهم است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۲ مهر) نیز در برخی نقاط شمال غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور، افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از امروز تا پایان روز سه‌شنبه، در ارتفاعات جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، در ساعات بعدازظهر رشد ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین در برخی ساعات، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، گردوخاک دور از انتظار نیست.

ضیائیان یادآور شد: آسمان تهران امروز (۱۹ مهر) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و گاهی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین دمای هوای پایتخت به حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی خاطرنشان کرد: تا پیش از ظهر امروز در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در برخی نقاط مورد انتظار است، همچنین در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ وجود دارد.