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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

پیش‌بینی وضعیت جوی امروز ۱۹ مهر؛ کدام استان‌ها بارانی می‌شوند؟

پیش‌بینی وضعیت جوی امروز ۱۹ مهر؛ کدام استان‌ها بارانی می‌شوند؟

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی از صدور هشدار نارنجی برای ۴ استان خبر داد و گفت: امروز (۱۹ مهر) در شمال کشور رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۱۹ مهر) در استان‌های مازندران، شرق گیلان، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۲۰ مهر) در مناطقی از شمال غرب کشور، بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد. همچنین روز سه‌شنبه (۲۱ مهر)، علاوه بر شمال غرب، در غرب کشور، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز مرکزی، بخش‌هایی از مرکز کشور و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، شرایط برای وقوع بارش فراهم است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۲ مهر) نیز در برخی نقاط شمال غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور، افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از امروز تا پایان روز سه‌شنبه، در ارتفاعات جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، در ساعات بعدازظهر رشد ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین در برخی ساعات، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، گردوخاک دور از انتظار نیست.

ضیائیان یادآور شد: آسمان تهران امروز (۱۹ مهر) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و گاهی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین دمای هوای پایتخت به حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی خاطرنشان کرد: تا پیش از ظهر امروز در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در برخی نقاط مورد انتظار است، همچنین در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

کد مطلب 6973245
زهره آقاجانی

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