بازرس کل البرز بر هوشمندسازی زنجیره توزیع پست تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی هواسی، بازرس کل استان البرز، در بازدید از پروژه احداث هاب پستی در مجاورت فرودگاه پیام، بر ضرورت مکانیزاسیون فرآیند توزیع مرسولات، تسریع در تکمیل پروژه و صیانت از اطلاعات شهروندان تأکید کرد.

هواسی در جریان این بازدید، هاب پستی را یکی از زیرساخت‌های مهم لجستیکی منطقه دانست و بر نقش آن در تسریع توزیع مرسولات و بهبود مدیریت حمل‌ونقل شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی این مرکز گفت: مکانیزه‌سازی عملیات و اجرای راهبرد «تجزیه در مبدأ» می‌تواند سرعت و دقت توزیع مرسولات را افزایش دهد.

بازرس کل استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی فرودگاه پیام افزود: این هاب پستی برای پوشش ۱۷ استان در نیمه غربی کشور پیش‌بینی شده است؛ ازاین‌رو، تکمیل پروژه در موعد مقرر و مطابق برنامه اهمیت دارد.

صیانت از اطلاعات شهروندان در خدمات پستی

هواسی در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به گسترش خریدهای اینترنتی، حفاظت از اطلاعات شخصی و رعایت حریم خصوصی شهروندان در فرآیند ارائه خدمات پستی را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه مأموران پستی به اطلاعات مربوط به محل سکونت و کار شهروندان دسترسی دارند، تأکید کرد: صیانت از این اطلاعات باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های امنیتی در ارائه خدمات پستی مورد توجه قرار گیرد.

بازرس کل استان البرز همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط شناسایی مأموران پستی تأکید کرد و خواستار استفاده از لباس فرم سازمانی و ارائه کارت شناسایی معتبر هنگام مراجعه به محل سکونت یا کار شهروندان شد.

به گفته وی، رعایت این الزامات می‌تواند در پیشگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و افزایش اطمینان شهروندان به فرآیند توزیع مرسولات مؤثر باشد.